Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ–Αριστερά–Νέες Δυνάμεις για την κατάργηση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, καθώς και τη δυνατότητα του Φορέα να επιβάλλει νέες χρονικές δεσμεύσεις στο μέλλον. Ωστόσο μαζί με την πρόταση νόμου εγκρίθηκε και η τροπολογία του ΔΗΚΟ, η οποία παρατείνει τη σχετική προθεσμία από τους 12 στους 24 μήνες, με 25 ψήφους υπέρ, 13 εναντίον και 2 αποχές. Η τελική διαμόρφωση του νομοθετήματος εγκρίθηκε ομόφωνα με 41 ψήφους.

Η πρόταση νόμου, τροποποιεί τον βασικό νόμο ώστε να μην περιορίζονται οι εκτοπισμένοι και πρόσφυγες από την προθεσμία 12 μηνών κατά την υποβολή αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου μέσω του ΚΦΙΚΒ.

Κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης υποστήριξε ότι η αρχική πρόταση νόμου «είναι προδήλως αντισυνταγματική», καθώς, όπως ανέφερε, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη αύξηση του προϋπολογισμού του Φορέα και δημιουργεί «μεγάλο διοικητικό βάρος» που θα προκαλούσε δυσλειτουργίες λίγους μόλις μήνες μετά τη διεύρυνση των προγραμμάτων του. Ως αντιστάθμισμα, κατέθεσε την προφορική τροπολογία που εγκρίθηκε, ώστε η προθεσμία να παραταθεί στους 24 μήνες «για να αποφευχθεί η θυματοποίηση πολλών αιτητών».

Έντονη ήταν η τοποθέτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Νίκου Κέττηρου, ο οποίος ανέφερε ότι η τροπολογία «καταργεί την πρόταση νόμου». Όπως είπε, «αν θέλετε να καταργήσετε την πρόταση, θα ήταν πιο έντιμο να την καταψηφίσετε», υποστηρίζοντας ότι, με την τροπολογία, «δεν θα επωφεληθεί κανένας». Ανέφερε ότι φοβούνται ότι θα κερδίσει επικοινωνιακούς πόντους το ΑΚΕΛ και επέκρινε πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ. Σημείωσε ότι η πρόταση νόμου «έχει τη στήριξη της Ένωσης Κατεχόμενων Κοινοτήτων, του Προέδρου του ΔΣ του ΚΦΙΚΒ και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων». Πρόσθεσε ότι «δεν θα τα παρατήσουμε» και ότι το ΑΚΕΛ θα επανέλθει με νέες προτάσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι κατανοεί «απόλυτα το σκεπτικό του κ. Κέττηρου», υπενθυμίζοντας ότι η ιδέα της επέκτασης είχε αρχικά κατατεθεί από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Μάριο Μαυρίδη για αυτεπάγγελτη εξέταση. Τόνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «νομικές και πρακτικές επιπλοκές» και προειδοποίησε για καθυστερήσεις στις αιτήσεις νέων δικαιούχων. Χαρακτήρισε πολύ λογική την τροπολογία Σενέκη και κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να μην αναπέμψει αυτή τη λελογισμένη επέκταση.

Ο βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμής παρατήρησε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για τον εκτοπισμένο», επισημαίνοντας πως όλα τα σχέδια του Φορέα θα έπρεπε να ακολουθούν «μια ολιστική προσέγγιση». Σημείωσε ακόμα ότι «κάποιοι έκαναν καριέρες στις πλάτες του προσφυγικού κόσμου».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας σχολίασε πως η Κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει την πρόταση με «επιπλέον προσλήψεις». Ανέφερε ότι πρόσφυγες έχαναν την επιδότηση για 1-2 μήνες λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση εγγράφων και υπενθύμισε ότι, την περίοδο της πανδημίας, τραπεζικοί λειτουργοί καθοδηγούσαν αιτητές να απευθυνθούν στον Φορέα «μετά από τέσσερα χρόνια», επειδή ήταν πιο προνομιακό το τότε σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι επί διακυβέρνησης ΑΚΕΛ υλοποιήθηκαν σημαντικές πολιτικές για τους πρόσφυγες που οι επόμενες κυβερνήσεις πήραν πίσω.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας κάλεσε τους βουλευτές να στηρίξουν την τροπολογία ώστε να μην «προκληθεί η κυβέρνηση να αναπέμψει το νόμο». «Να συναινέσουμε άπαντες και να πάμε ομονοούντες», είπε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης υποστήριξε ότι αν η πρόταση νόμου είναι αντισυνταγματική, το ίδιο είναι και η τροπολογία. Τόνισε ότι δεν υφίσταται «αυξάνω πολύ ή αυξάνω λίγο το κόστος» και χαρακτήρισε απαράδεκτο το ότι ορισμένοι δεν ψήφιζαν κάτι σωστό και δίκαιο λόγω του ότι προήλθε από το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για ψευδεπίγραφα επιχειρήματα».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης σημείωσε ότι «το δικαίωμα δεν μπορεί να είναι σχετικό», και είπε ότι ο προσφυγικός κόσμος έχει θυματοποιηθεί από τη γραφειοκρατία. Ανέφερε ότι δεν αποτελεί επιχείρημα ο φόβος αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι ο ίδιος θα ψηφίσει την κατεύθυνση που δεν θέτει περιορισμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου υπογράμμισε ότι το κόμμα του σταθερά έχει υποδείξει την ευαισθησία του στους πρόσφυγες και ότι δεν χρειάζεται κανένας να υποδείξει το αντίθετο. Όπως είπε, η τροπολογία αποτελεί προσπάθεια ώστε «να μη χάσει ο προσφυγικός κόσμος τα πάντα» και να στηριχθούν όσοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο.