Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος απάντησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στο ΑΚΕΛ, μετά τις επικρίσεις του κόμματος της αντιπολίτευσης σχετικά με τη στάση του ΔΗΣΥ στη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι «επέλεξε τον γνωστό λαϊκίστικο και διχαστικό λόγο» και τώρα «ζητά τα ρέστα» για την προσπάθεια συναίνεσης που, όπως αναφέρει, ακολούθησε ο Συναγερμός στη διαδικασία επεξεργασίας της μεταρρύθμισης.

«Εργαστήκαμε για πραγματικά θετικό αποτέλεσμα»

Το κόμμα υποστηρίζει ότι, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, το οποίο «καταθέτει προτάσεις γιατί εξυπηρετούν το προεκλογικό του αφήγημα», ο ΔΗΣΥ εργάστηκε με στόχο ένα αποτέλεσμα «θετικό για τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τις κυπριακές επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά».

Σημειώνει ότι οι τροπολογίες που προώθησε στηρίζουν:

τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα,

τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές,

τα νεαρά ζευγάρια,

και την επιχειρηματικότητα.

«Καμία νέα φορολογία δεν θα αποδεχτούμε»

Ο ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία νέα φορολογία, τονίζοντας ότι τέτοια μέτρα «επιβαρύνουν το οικονομικό περιβάλλον και τελικά την πληρώνουν οι πολίτες».

Η ανακοίνωση κλείνει με ακόμη ένα αιχμηρό σχόλιο προς το ΑΚΕΛ:

«Με την οικονομία δεν παίζουμε. Μαθήματα οικονομίας από αυτούς που κατέστρεψαν τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, δεν δεχόμαστε».

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο ενόψει των τελικών αποφάσεων στη Βουλή.