Στη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον κεντρικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσκεψή του στο νέο-ιδρυθέν παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens).

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Αθήνα, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του πρόσφατα ιδρυθέντος παραρτήματος, όπου ενημερώθηκε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή Αντώνη Πολεμίτη και άλλους αξιωματούχους για τη συνεισφορά του πανεπιστημιακού ιδρύματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, το συνολικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, καθώς και τις συνέργειες του.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον εξωστρεφή χαρακτήρα και την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, τονίζοντας την έμφαση που δίδει η Κυβέρνηση στην περαιτέρω ενίσχυσή της.

Ακόμη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνομιλία του με πανεπιστημιακούς και με φοιτητές για ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στον Ελλάδα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές του Πολυτεχνείου και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νικόλαου Παπαϊωάννου.

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος και για την τεχνογνωσία που διαθέτει το Πανεπιστήμιο σε τομείς αιχμής.

Με τη σειρά της, η Κύπρια Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ερατώ Χατζησάββα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον ρόλο της ΑΣΚΤ στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς και για τη συνολική συμβολή της σχολής στην ανάπτυξη και προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη χώρα. Ακόμη, η κ. Χατζησάββα έκανε λόγο για επιθυμία ίδρυσης παραρτήματος της Σχολής στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε τον βαρύνοντα ρόλο που διαδραματίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο εκπαιδευτικό τοπίο της Ελλάδας και της Κύπρου, μιλώντας για την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχης ποιότητας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος εξήρε τη συμβολή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην υλοποίηση της απόφασης ίδρυσης παραρτήματος του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία.

Στις συναντήσεις, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.