Τους λόγους που πιστεύει πως οδηγούν στην πτώση των ποσοστών του Δημοκρατικού Συναγερμού εξήγησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, συζητώντας με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη στο podcast TSOUROULLIS UNCENSORED.

«Ένα κόμμα, το οποίο είχε σύμβολα, λάβαρα, ανθρώπους του αγωνιστές, ήρωες της ΕΟΚΑ, ένα κόμμα δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεται κόμμα το πουλάκι τσίου τσίου», είπε αρχικά.

Δήλωσε επίσης ότι «H μεγαλύτερη «τάτσα» του Συναγερμού είναι το «ΝΑΙ», που είπε για το δημοψήφισμα».

Αναφέρθηκε ακόμα και στην αντίδραση του κόμματος όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχασε στον πρώτο γύρο των προεδρικών του 2023.

«Ω της τραγικότητας και της φαιδρότητας, παίρνει απόφαση, αντί να στηρίξει τον Χριστοδουλίδη, που προερχόταν από τις τάξεις του, να στηρίξει τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ για να επαναφέρει το ΑΚΕΛ στην εξουσία. Αυτό ήταν ο πάτος του Συναγερμού».

Άφησε επίσης αιχμές για την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου

«Τόσα χρόνια δεν επήγαινες εις το μνημόσυνο του Γρίβα, ήταν ο οιοσδήποτε για λόου σου, ένας τυχαίος και τυχάρπαστος και πέρσι επήγες, ξάπλωσες πάνω στο μνήμα στις Κεντρικές Φυλακές και έκλαιγες» είπε συγκεκριμένα.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής αναφέρθηκε, επίσης και στο ΕΛΑΜ, κατά τη διάρκεια του podcast.

Δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Έχουμε χαώδεις διαφορές με το ΕΛΑΜ. Χαώδεις! Εγώ είμαι δεξιός. Ακροδεξιός είναι το κόμμα, που μετέρχεται και βίας για να επιβληθεί».

Όσο αφορά το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, το οποίο ηγείται, ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι «Θέλουμε να δώσουμε έκφραση σε όσους εθνικόφρονες, αυτοπροσδιορίζονται Έλληνας Κύπριος.

Ενώ δήλωσε πως το κριτήριο για να ενταχθεί κάποιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος θα πρέπει να πιστεύει σε όλα όσα αναφέρεται η διακήρυξη του ΔΕΚ.





