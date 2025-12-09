Ο βουλευτής, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος φιλοξενείται στο12ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy.

Ανοίγει μέτωπα και ξηλώνει όλες τις βεβαιότητες της δεξιάς πτέρυγας. Μιλά για την μετάλλαξη και τις «τάτσες» του ΔΗΣΥ, το DNA του Συναγερμού, τον αυταρχισμό του ΕΛΑΜ, τον πατριωτισμό του ΔΕΚ, τον πόλεμο των ιδεών, την παρακμή της πολιτικής, της δημοκρατίας και του κράτους.

Η κοινωνία, τονίζει, είναι μία ρωμαϊκή αρένα, που περιμένει φρέσκο αχνιστό αίμα για να ικανοποιήσει τα κατώτερά της ένστικτα και δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ποσώς η γνώμη της κοινής γνώμης!