Τις δυνατότητες συνεργασίας συζήτησε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, με τον Παλασιστίνιο ομόλογό της, Rezq Salimia, κατά τη μεταξύ τους συνάντηση στη Ραμάλα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της Υπουργού στη Ραμάλα, υπογράφηκε Διμερές Σχέδιο Δράσης μεταξύ των δύο Υπουργείων για την περίοδο 2025–2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση του αγροτικού τομέα, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Παλαιστινιακή Αρχή και στις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη, την αξιοποίηση υδατικών πόρων, την αγροτική έρευνα και τη δημιουργία νέων προοπτικών απασχόλησης.

Επίσης, κατά τη συνάντηση, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες και δράσεις που υλοποιούνται στον αγροτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της παραγωγής, την εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών τεχνικών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων υπό τις υφιστάμενες συνθήκες. Υπογραμμίστηκς, ακόμα, ο στρατηγικός ρόλος της αγροτικής οικονομίας για την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα της Παλαιστίνης.

Το Διμερές Σχέδιο Δράσης μεταξύ των δύο Υπουργείων, το οποίο αναθεωρεί και ενεργοποιεί το υφιστάμενο Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως σημειώνει η ανακοίνωση, προβλέπει συνεργασία σε τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, ανταλλαγές τεχνογνωσίας, ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και δράσεις που αφορούν τη διαχείριση υδάτων, την εργαστηριακή υποστήριξη και την ενίσχυση των παραγωγών μέσω σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών.

Την Υπουργό στην επίσκεψη συνόδευσαν ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Γρηγορίου, ο Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ραμάλλα, Μάριος Σταύρου, ο Επικεφαλής του Γραφείου της Υπουργού, Μάριος Αδαμίδη, καθώς και Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ