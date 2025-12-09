Σε αύξηση του αφορολόγητου ποσού στις 22 χιλιάδες φέρονται να συμφώνησαν έπειτα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ο υπουργός Οικονομικών με 4 πολιτικές δυνάμεις.

Το μεσημέρι ο Μάκης Κεραυνός είχε συνάντηση με εκπροσώπους των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ και κατέληξαν σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο αντισταθμισμάτων, το οποίο ανακουφίζει χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα και νοικοκυριά.

«Είμαστε έτοιμοι ως κυβέρνηση να αποδεχτούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου» ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΙΓΜΑ, συμφώνησαν για αφορολόγητο 22 χιλιάδες ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το αφορολόγητο είναι στις 19,500 ευρώ και η αρχική πρόταση της μεταρρύθμισης προέβλεπε αφορολόγητο 20.500 ευρώ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συμφώνησαν για αναδιαμόρφωση στις φορολογικές κλίμακες, ως εξής

- 0-€22.000: -

- €22.001-€32.000: 20%

- €32.001-€42.000: 25%

- €42.001-€72.000: 30%

- €72.001+: 35%

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα υπήρξε σύγκλιση και σε κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών ελαφρύνσεων για παιδιά.

1ο παιδί: €1.000

2o παιδί: €1.250

3o παιδί: €1.500

Παράλληλα αυξάνεται στις €90 χιλ το οικογενειακό εισόδημα που θα επιτρέπει τις εκπτώσεις και θα ανεβαίνει κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Όσον αφορά τις εκπτώσεις για τόκους εξυπηρετούμενου δανείου πρώτης κατοικίας ή για ενοίκιο κύριας κατοικίας, από τα 1.500 ευρώ που προνοούσε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, η φορο-ελάφρυνση φαίνεται να ανεβαίνει στις 2,000 ευρώ.

Πληροφορίες του Σίγμα αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος ακουμπά τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

«Αυτές οι εισηγήσεις θα κατατεθούν αύριο υπό τη μορφή τροπολογιών στην επιτροπή οικονομικών» ανέφερε η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου.

Ο Ονούφριος Κουλλά είπε ότι «έχουμε συζητήσει εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που κάναμε κι εμείς τις δικές μας εκτιμήσεις για να κρατήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα

«Να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά αλλά και την οικονομία του τόπου» ανέφερε ο Αλέκος Τρυφωνίδης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα κόμματα διαθέτουν και την πλειοψηφία στην Βουλή. Η φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια πριν το τέλος του έτους.