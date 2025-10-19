Σημαντικές για το μέλλον των Τ/κ είναι οι σημερινές «εκλογές», είπε σε δηλώσεις του ο Τ/κ ηγέτης και «υποψήφιος» Ερσίν Τατάρ, μετά την άσκηση του «εκλογικού δικαιώματος» του σε σχολείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, συνοδευόμενος από το σύζυγό του Σιμπέλ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Τατάρ είπε ότι η μέρα αυτή «καθορίζει το μέλλον μας ή δίνει κατεύθυνση στο μέλλον μας» προσθέτοντας ότι οι Τ/κ θα αποδείξουν την αφοσίωσή τους στο «κράτος» τους και θα εκφράσουν την βούληση τους.

Ισχυρίστηκε ότι η ε/κ πλευρά συνεχίζει τις αδικίες κατά των Τ/κ ενώ αναφορά έκανε και στην μη υλοποίηση των υποσχέσεων που, όπως είπε, δόθηκαν στους Τ/κ κατά την περίοδο δημοψηφίσματος Ανάν.

Συνέχισε, λέγοντας ότι κατά την «προεδρία» του προτεραιότητα ήταν η προστασία της ύπαρξης της «τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - και η αναγνώριση των Τ/κ ως «κυρίαρχο λαό». Πρόσθεσε ότι ο αγώνας αυτός στηρίζεται από την Τουρκία και τον Πρόεδρο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μόνοι μας».

Ο κ. Τατάρ στις δηλώσεις του είπε ότι, το ψευδοκράτος κατάφερε στα πλαίσια των προσπαθειών του να γίνει μέλος - παρατηρητής στο Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

Καταγγελία εναντίον Τατάρ για παραβίαση "νόμου" θα εξετάσει η "αστυνομία"

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, το "ανώτατο εκλογικό συμβούλιο" ομόφωνα αποφάσισε να παραπέμψει προς έρευνα από την "αστυνομία" καταγγελίας εναντίον του Ερσίν Τατάρ για παραβίαση του "νόμου" που αφορά στη λήξη της προεκλογικής περιόδου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κ. Τατάρ προέβη σε δηλώσεις μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου το Σάββατο στις 18.00, σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι. Η καταγγελία έγινε από εκπρόσωπο του ΡΤΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ