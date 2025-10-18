Την «αμοιβαία δέσμευση για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει και της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, επαναβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν, Γιερμέκ Κοσερμπάγιεφ.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X, αναφέρεται ότι ο κ. Κόμπος επικοινώνησε με τον νέο ομόλογό του στο Καζακστάν για να τον συγχαρεί για τον διορισμό του και να του ευχηθεί κάθε επιτυχία.

«Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και η εποικοδομητική δέσμευση και φιλία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Καζακστάν ενόψει της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026», αναφέρει το Υπουργείο στην ανάρτησή του.





Πηγή: ΚΥΠΕ