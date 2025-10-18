Τη διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση «εκλογής» του στην «προεδρία» θα ακολουθούνται οι πρόνοιες του «συντάγματος» έδωσε ο ηγέτης του ΡΤΚ και «υποψήφιος» στις αυριανές παράνομες «εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν, μιλώντας σε περιοδεία, το Σάββατο, στην κατεχόμενη Λεύκα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΤΚ, ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στη σημασία της «νομιμότητας» και αξιοκρατίας, «αρχές» όπως είπε που θα ακολουθηθούν από τη νέα «ηγεσία», ενώ είπε ότι κατά τα χρόνια της υφιστάμενης «διακυβέρνησης» αυτή δεν κατάφερε να επιλύσει καίρια προβλήματα της κοινωνίας.

Είπε ακόμα ότι σε περίπτωση «εκλογής» του θα υπάρχει συνεργασία και διάλογος με «κυβερνητικούς αξιωματούχους», «τοπικές αρχές» και άλλους «αρμοδίους» για επίλυση προβλημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ