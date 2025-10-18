Το ΑΚΕΛ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη και διάσπαρτη χωροθέτηση εμπορικών πάρκων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να σταματήσει. Όπως υπογραμμίζει, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα για την εύφορη γεωργική γη, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για το ίδιο το ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το κόμμα, οι περιπτώσεις που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποδεικνύουν την απουσία ενός ολοκληρωμένου και δεσμευτικού χωροταξικού σχεδιασμού για τα έργα ΑΠΕ.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ακρίβεια και η κλιματική κρίση. Παράλληλα, τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστροφή του φυσικού και αγροτικού πλούτου της χώρας ή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων χωρίς κανόνες και όρια.

Δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν κενά στη νομοθεσία και η εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ δεν διασφαλίζει τα αναγκαία πλαίσια προστασίας, το ΑΚΕΛ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου με στόχο τη ρύθμιση της αδειοδότησης έργων σε γεωργική γη και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.