Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε την αναθεώρηση της Ειδικής Έκθεσης που αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ) για τα έτη 2016 έως 2021, κατόπιν νεότερων στοιχείων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της αρχικής Έκθεσης.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στις 17 Οκτωβρίου 2025 ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, η αναθεώρηση προέκυψε μετά τη διαπίστωση ότι εισφορά ύψους €5.000, που είχε καταγραφεί στην αρχική Έκθεση ως εισφορά από νομικό πρόσωπο καταδικασμένο για υπόθεση διαφθοράς, είχε στην πραγματικότητα ληφθεί από φυσικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία διόρθωσε την αρχική αναφορά και απαλείφει το σχετικό σημείο από την Ειδική Έκθεση για το κόμμα.



Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Η αναθεωρημένη Έκθεση θα δημοσιευθεί εκ νέου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στην επιστολή, έχει αναθεωρηθεί και η Ενοποιημένη Ειδική Έκθεση Συμμόρφωσης Κοινοβουλευτικών Πολιτικών Κομμάτων για την ίδια περίοδο (2016–2021), η οποία επίσης θα αναρτηθεί δημόσια.



Η απόφαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έρχεται σε συνέχεια επιστολής που είχε αποστείλει το ΔΗΚΟ στις 6 Ιουνίου 2025, ζητώντας επανεξέταση συγκεκριμένων σημείων της αρχικής Έκθεσης (αρ. ΠΚ/03/2025).



