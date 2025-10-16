Στην εκπομπή Τομές στα Γεγονότα, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης μίλησε για τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την «έργο ορόσημο».

Όπως σημείωσε, «χωρίς αμφιβολία, πρώτα απ' όλα την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά στην δική μας περίπτωση, θεωρώ και την εθνική ασφάλεια». Ο ίδιος τόνισε ότι η ασφάλεια δεν περιορίζεται στη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η κατανάλωση είναι υψηλή, ούτε στην αποφυγή διακοπών στα φωτοβολταϊκά. «Δεν είναι μόνο αυτό όταν λέμε ασφάλεια ενεργειακή για την Κύπρο. Είναι εθνική ασφάλεια. Ξέρουμε σε ποια περιοχή είμαστε. Ξέρουμε ποια Τουρκία έχουμε απέναντί μας».

Ο δεύτερος λόγος για τη σημασία του έργου, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. «Ένας από τους λόγους που μένει υψηλό το κόστος του ρεύματος στην Κύπρο, όχι ο μόνος, αλλά ένας σημαντικός λόγος, είναι ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι με το ευρωπαϊκό δίκτυο».

Η διασύνδεση θα επιτρέψει στην Κύπρο να επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες. «Όπως έγινε στο εμπόριο, στις υπηρεσίες. Να υπάρχει μια κοινή αγορά ουσιαστικά ηλεκτρικού ρεύματος, που με σχεδόν με τα βεβαιότητας θα μειώσει το ρεύμα».

Πρόσθεσε ότι, «ένας τρίτος λόγος είναι η γεωστρατηγική σημασία. Μια χώρα που σήμερα είναι ενεργειακά απομονωμένη, όχι μόνο θα άρει την απομόνωσή της, αλλά θα μετατραπεί και σε κόμβο που θα ενώνει αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το δίκτυο της Μέσης Ανατολής, με το Ισραήλ και την υπόλοιπη περιοχή».

Η διασύνδεση, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, θα επιτρέψει επίσης τον ανταγωνισμό και τη διαχείριση πλεονασμάτων ενέργειας. «Να μπορεί να εξάγεται χωρίς να πέφτει ή να κλονίζεται η σταθερότητα του συστήματος».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του έργου, ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι «κανένα τέτοιο έργο σε όλη την Ευρώπη δεν είναι από μόνο του βιώσιμο». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εξήγησε, παρέχει οικονομική στήριξη για να καταστεί βιώσιμο. «Τα 650 εκατομμύρια από τα 2 δις που θα κοστίσει, μας τα δίνει η Ευρώπη ακριβώς για να γίνει βιώσιμο». Το έργο θα λειτουργήσει ως ρυθμιζόμενο, με προκαθορισμένη απόδοση και εξασφαλισμένο κέρδος.

Σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι αυτή θα είναι «πολύ μικρή» και διαχειρίσιμη: «Από τα υπόλοιπα 1,35 δις, τα 500 εκατομμύρια θα τα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. Τα 850 ο Κύπριος καταναλωτής σε ορίζοντα 35 ετών». Σημείωσε δε ότι η επένδυση αυτή, πέραν της διαχείρισης του κόστους, θα προσφέρει και ασφαλέστερη ενεργειακή τροφοδοσία, με πιθανή μείωση της τιμής του ρεύματος.

Ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε επίσης τον παράγοντα Τουρκία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στρατηγικής συνεργασίας με Ελλάδα και διεθνείς εταίρους. «Να βρούμε και τα πολιτικά αερίσματα που θα μας επιτρέψουν να χειριστούμε και τον παράγοντα Τουρκία». Τέλος, υπογράμμισε την εθνική διάσταση του έργου. «Είναι μια επένδυση ασφάλειας. Δεν εξυπηρετημώνω την Κύπρο. Εγώ θεωρώ, και το είπε και ο επίτροπος… ότι ενδιαφέρει την Ευρώπη. Βεβαίως την ενδιαφέρει. Αλλά κυρίως ενδιαφέρει και κυρίως επωφελείται η Κύπρος».

Ολοκληρώνοντας, ο πρώην Υπουργός τόνισε ότι η υλοποίηση της διασύνδεσης αποτελεί εθνικό ζήτημα με μακροπρόθεσμο όφελος για το νησί και την περιοχή συνολικά.