Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, κ. Dan Jørgensen, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, με θέμα το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, παρουσία του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έλαβε χώρα συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μερών να συνεχίσουν σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης τη συνεργασία τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.

«Παραγωγική η συνάντηση»

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις συζήτησαν «βασικές πρωτοβουλίες όπως η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI), ένα έργο που η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά, μεταξύ άλλων μέσων χρηματοδότησης από το Connecting Europe Facility (CEF)».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι τρεις συζήτησαν «βασικές πρωτοβουλίες όπως η Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (GSI), ένα έργο που η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά, μεταξύ άλλων μέσων χρηματοδότησης από το Connecting Europe Facility (CEF)».

«Η πρωτοβουλία για τους 'Ενεργειακούς Αυτοκινητόδρομους', την οποία ανακοίνωσε η Πρόεδρος [Ούρσουλα] Φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, περιλαμβάνει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη για τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης», πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η καλύτερη διασύνδεση είναι απαραίτητη στην ΕΕ – για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τους πολίτες και τη βιομηχανία μας και για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία μας», κατέληξε.