Η ενσωμάτωση ψηφιακών ικανοτήτων καθώς και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στα αναλυτικά προγράμματα και η καλλιέργεια κουλτούρας ψηφιακής πολιτότητας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, είπε, την Πέμπτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε ομιλία της στην Ημερίδα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση - Θεμελιώνοντας πολιτικές με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό», στη Λευκωσία.

Σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει ως όραμα τη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

«Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε στοχευμένα στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με ψηφιακά μέσα και κατ’ επέκταση με τη αποτελεσματική αξιοποίηση τους, σε επίπεδο σχολικών μονάδων. Απώτερος σκοπός είναι αφ’ ενός η ενίσχυση της προσπάθειας για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών, και αφ’ ετέρου ο περιορισμός των ανισοτήτων στις ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, πάντα σε συνάρτηση με την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης καθώς και την κουλτούρα διά βίου μάθησης, καθορίζουν τις πολιτικές και τις δράσεις μας πολυπεπίπεδα, επιδιώκοντας την αντίστοιχη ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών και την αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών και υποδομών.

Σημείωσε ότι οι πολιτικές του Υπουργείου συνάδουν με τις αναφυόμενες προκλήσεις, τα τεκμηριωμένα ερευνητικά ευρήματα και τις καθορισμένες συστάσεις, που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη μέλη της, όπως είναι το Σχέδιο Δράσης και οι Συστάσεις για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 καθώς και την Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης – 2030.

«Επιπλέον, το Υπουργείο σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), το οποίο αποτελεί τον κεντρικό φορέα για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της σχετική πολιτικής στην Κύπρο, προωθεί άλλες εθνικές δράσεις. Ενδεικτικά, αναφέρω το Κείμενο Πολιτικής για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2021-2025. Τα εν λόγω, όπως και οι υπόλοιπες δράσεις, είναι υψίστης σπουδαιότητας για την επίτευξη του στόχου σχετικά με τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων, στο οποίο η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων αποτελεί προϋπόθεση για μια υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση», πρόσθεσε.

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, συνέχισε, αξιοποιεί τόσο εθνικά κονδύλια όσο και κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Κύρια στόχευση μας είναι η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής των σχολείων, καθώς επίσης η ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στις σχολικές μονάδες και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος», σημείωσε.

Είπε, επιπρόσθετα, ότι επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων με δεξιότητες του 21ου αιώνα, με ψηφιακές ικανότητες και ενίσχυση της προσέγγισης STEM και παράλληλη παραγωγή υποστηρικτικού υλικού.

«Εξίσου, η αξιοποίησή της αφορά την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για την ψηφιακή εποχή και την καλλιέργεια της Ψηφιακής Πολιτότητας στους μαθητές και στις μαθήτριες. Η ενσωμάτωση ψηφιακών ικανοτήτων καθώς και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στα αναλυτικά προγράμματα και η καλλιέργεια κουλτούρας ψηφιακής πολιτότητας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως ευκαιρίες εξέλιξης για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, που θα ενισχύσουν την επαγγελματική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών μας και θα καταστήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές μας έτοιμους να ανταποκριθούν σε ένα περίπλοκο και απαιτητικό ψηφιακό κόσμο», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι στα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της Πληροφορικής στη Μέση Εκπαίδευση, κατά την επικαιροποίηση του 2024, έχουν ήδη ενταχθεί ενότητες Γραμματισμού στην ΤΝ.



Πηγή: ΚΥΠΕ