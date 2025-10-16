Ο βουλευτής Ανδρέας Χρ. Θεμιστοκλέους, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανήλθε με βαριές καταγγελίες κατά της ηγεσίας του ΕΛΑΜ, κάνοντας λόγο για «αντιδημοκρατικές πρακτικές» και «αθέτηση συμφωνιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2019 είχε αποδεχθεί την πρόταση του τότε ηγέτη του ΕΛΑΜ για συμμετοχή του ως αριστίνδην υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα θα μετεξελισσόταν σε «κανονικό, δημοκρατικό κόμμα με συνέδρια, οργανώσεις και εκλογές».

Μετά τις εκλογές, υποστηρίζει, η ηγεσία του ΕΛΑΜ «ξέχασε τις δεσμεύσεις της» και προχώρησε στη διαγραφή του, επειδή αρνήθηκε να αποδεχθεί «ιταμό τελεσίγραφο» που του επιδόθηκε. «Χωρίς την παρουσία μου στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ και χωρίς τους συναγερμικούς φίλους μου, το ΕΛΑΜ ουδέποτε θα καταλάμβανε έδρα στη Λεμεσό», σημειώνει χαρακτηριστικά.



Διαβάστε επίσης: Επιβεβαιώνει παραίτηση Β.Τσαγγαρίδη το ΕΛΑΜ –Παραμένει ενεργό μέλος

Με αφορμή την παραίτηση του Χρίστου Τσαγγαρίδη και τα όσα δήλωσε, ο κ. Θεμιστοκλέους τουν κατηγόρησε ότι «δεν τολμά να πει την αλήθεια» για τη διαγραφή του, ενώ σχολιάζει ότι ο ίδιος ο Τσαγγαρίδης εγκατέλειψε πρόσφατα το κόμμα «προβάλλοντας διάφορες προφάσεις», επειδή διαπίστωσε πως «οι πιθανότητες εκλογής του είναι ανύπαρκτες».

Σε αιχμηρό υστερόγραφο, ο κ. Θεμιστοκλέους προειδοποιεί τους μη ΕΛΑΜίτες υποψήφιους που συνεργάζονται με το κόμμα, λέγοντας πως «αργά ή γρήγορα θα τους πετάξει κι εσάς κατάμουτρα ο κ. Χρίστου φράσεις όπως: “Η δημοκρατία είναι έξω από αυτό το κόμμα, έξω από αυτό το γραφείο. Δαμέσα αποφασίζω μόνο εγώ”».

Κλείνοντας, ο πρώην βουλευτής προειδοποιεί και τους ψηφοφόρους:

«Όσες και όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε το ΕΛΑΜ, απλά να έχετε υπόψιν σας ότι το κόμμα αυτό λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί μια συμμορία».



