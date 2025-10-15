Ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ, Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμά του, όπως ανακοίνωσε επίσημα το κόμμα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παραίτηση υποβλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Πρόεδρο της Παράταξης.

Η ηγεσία του ΕΛΑΜ δηλώνει ότι σέβεται την απόφαση του κ. Τσαγγαρίδη και αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά του στο κόμμα, σημειώνοντας πως ο ίδιος παραμένει ενεργό μέλος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.

«Μαζί, συνεχίζουμε, με τα μέλη και τους υποστηρικτές μας, προσηλωμένοι στον πολιτικό αγώνα που διεξάγουμε και στους στόχους που έχουμε θέσει για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η παραίτηση του κ. Τσαγγαρίδη έρχεται λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2026, σε μια περίοδο που το ΕΛΑΜ προετοιμάζει τη στρατηγική και τις υποψηφιότητές του για την εκλογική αναμέτρηση.



