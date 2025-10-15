Αιφνιδιαστική παραίτηση υπέβαλε ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ, Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, λίγους μόλις μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Ο κ. Τσαγγαρίδης υπέβαλε χθες Τρίτη επισήμως την παραίτησή του από τη θέση του, χωρίς να γνωστοποιήσει τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του.



Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς αιτίες της αποχώρησης παραμένουν άγνωστες ενώ ούτε το ΕΛΑΜ έχει εκδώσει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση

Ο πρώην αντιπρόεδρος αναμενόταν να είναι υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λεμεσού, ενώ διατηρούσε μέχρι πρότινος ενεργό ρόλο στην οργανωτική δομή του κόμματος.