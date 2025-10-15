Σε τετραήμερο διεθνές σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Γεω-Οικονομία με επίκεντρο τα θέματα κοινής άμυνας και ασφάλειας συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D) ως ομιλητής. Το σεμινάριο συνδιοργάνωσε η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου με το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων EGMONT και την Αυστριακή Εθνική Ακαδημία Άμυνας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας και συμμετείχαν στελέχη από στρατιωτικά, διπλωματικά και πολιτικά σώματα από διάφορα κράτη-μέλη (Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο κ.ά.).

Ο κ. Μαυρίδης αφού αρχικά συνεχάρη τους διοργανωτές για την διοργάνωση στην Κύπρο ενός τέτοιου επίκαιρου και σημαντικού συνεδρίου, εξήγησε πόσο ουσιώδες είναι να καθορίσουμε εξαρχής τον πολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Άμυνας στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, ο οποίος θα κατευθύνει τις υπόλοιπες πολιτικές και εργαλεία μας. Όπως επεσήμανε, «είτε επιδιώκουμε μια στρατιωτική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ -ενάντια σε κάποια απειλή-, είτε προχωράμε σε στρατηγική αυτονομία με γεωπολιτικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη. Η στρατιωτική συμμαχία υπάρχει και σήμερα, η οποία όμως ανέδειξε την γεωπολιτική μας αδυναμία λόγω εξάρτησης από τρίτες χώρες. Σε μια Ευρωάμυνα με αυτονομία, τα εργαλεία χρηματοδότησης και ιδιαίτερα ο ρόλος τρίτων χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης πρέπει να είναι ξεκάθαρος.»

Στη συνέχεια εξήγησε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωάμυνα και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των τρίτων χωρών, ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις ευρωπαϊκές μας αξίες και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον έκανε ειδική αναφορά στον Κανονισμό SAFE και στον ρόλο της Τουρκίας, υποδεικνύοντας ότι για μια χώρα που επιδεικνύει επεκτατισμό, αντίκειται στις αξίες της ΕΕ, ενώ συνεχίζει την παράνομη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους στην Κύπρο, τις συνεχιζόμενες απειλές προς άλλα κράτη-μέλη όπως την Ελλάδα και την νεο-οθωμανική γεωπολιτική της ατζέντα, η πόρτα της Ευρωάμυνας θα πρέπει να είναι κλειστή, χωρίς άμεση ή έμμεση δυνατότητα συμμετοχής.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της Κύπρου στην Ευρωάμυνα λόγω της στρατηγικής της θέσης, παραθέτοντας την εισήγησή του, η οποία έτυχε ήδη θετικής αποδοχής από την Ευρωμεσογειακή συνέλευση, και αφορά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στην περιοχή (π.χ. για κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, ανομβρία, παράνομη μετανάστευση, γεωπολιτικές συγκρούσεις κ.ά.) με έδρα την Κύπρο και με σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη και που θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια.