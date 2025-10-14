To στίγμα, για το που θα διατεθούν τα κονδύλια, για την άμυνα, έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός, μιλώντας στο TSOUROULLIS «UNCENSORED.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «οφείλουμε να έχουμε ένα αντιπυραυλικό και ένα αντιαεροπορικό σύστημα τέτοιο, που να διαφυλάττομαι από αέρος την κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα, που έχουν να κάνουν με το πιο δημοφιλές, πλέον, οπλικό σύστημα, που είναι τα drones, είτε αυτά είναι αμυντικά, είτε είναι επιθετικά».

Ο Βασίλης Πάλμας απάντησε την ίδια ώρα, στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση, για τους εξοπλισμούς. «Όλοι αυτοί, οι οποίοι μιλούν για στρατικοποίηση ή διαφωνούν με την προσπάθεια, που κάνουμε με τα εξοπλιστικά προγράμματα, δύο πράγματα έχω να τους πω μόνο. Πρώτον ότι η ειρήνη πάντα διασφαλίζεται με την ισχύ και το δεύτερο ότι, εάν τους ενοχλούν οι ορολογίες, όπως η στρατικοποίηση, καλό θα ήταν να πάνε να διαδηλώσουν εκεί στα οδοφράγματα, και να διαδηλώσουν για να φύγουν τα παράνομα τουρκικά στρατεύματα από τις βόρειες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση εάν η σχέση μας, ειδικά με το Ισραήλ, έχει και στρατιωτική προέκταση, απάντησε ότι «ασφαλώς και έχει. Και ασκήσεις κάνουμε με τους Ισραηλινούς και αυτό, ναι, είναι μυστικό και την ίδια ώρα είμαστε σε εισαγωγικά και «πελάτες» τους σε διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα. Και, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις, που υπάρχουν, διότι κάποιοι μπορεί να συγχύζουν σήμερα το ανθρωπιστικό κομμάτι όλης αυτής της τραγωδίας, που ζούμε και βιώνουμε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά, την ίδια ώρα, άλλο κομμάτι είναι το ανθρωπιστικό και άλλο κομμάτι είναι τα πολιτικά συμφέροντα, με την έννοια την καλή, της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να διατηρήσουμε την οντότητά μας ως κράτος της διεθνούς κοινότητας».

Ερωτηθείς εάν κάνουμε ήδη αγορές οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ, απάντησε ότι «έχουμε κάνει. Ασφαλώς».

Όσον αφορά στη Ναυτική Βάση στο Μαρί, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τον κανονισμό SAFE, για να ξεκινήσει το έργο.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί ετοιμάζουν σχέδια εκσυγχρονισμού της Αεροπορικής Βάσης, «Ανδρέας Παπανδρέου» με δικά τους έξοδα, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός δύο-τριών μηνών.

