Σε μία εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολυδιάστατων προκλήσεων για την παγκόσμια ειρήνη και σφάλεια, το TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο 5ο επεισόδιό του στο PoditCy φιλοξενεί τον Υπουργό Άμυνας.

Ο Βασίλης Πάλμας καθορίζει ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης και της αποτρεπτικής μας ισχύος με τη συνεχή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς τονίζοντας ότι η ειρήνη πάντα διασφαλίζεται με την ισχύ. Έχουμε ξεχάσει, σημειώνει, ότι έχουμε κατοχή, αλλά, όσο υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο, ο κίνδυνος συνεχίζει να υφίσταται!

Στο πλαίσιο αυτό, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Άμυνας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE της ΕΕ, που προνοεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα, ενώ κάναμε, ήδη, αγορές οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ.

Στο εσωτερικό η κυβέρνηση εργάζεται για την αξιοποίηση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και την αναβάθμιση της αεροπορικής Βάσης “Ανδρέας Παπανδρέου” στην Πάφο με την καθοριστική συνδρομή των ΗΠΑ και της ναυτικής Βάσης “Ευάγγελος Φλωράκης” στο Μαρί με τη συνεργασία της Γαλλίας. Σ’ αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική πραγματικότητα, σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας, ο δυτικός προσανατολισμός είναι στρατηγικής σημασίας συνειδητή πολιτική επιλογή για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι διεθνείς σχέσεις διαμορφώνονται και αναδιαμορφώνονται καθημερινά, τονίζει, και όποιος επιλέξει τον μοναχικό δρόμο θα είναι μοιραία επιλογή για το μέλλον και την προοπτική του!

Για την στράτευση των γυναικών δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν τρέφει ψευδαισθήσεις πως θα υπάρξει πληθώρα γυναικών σε μια εθελοντική διαδικασία και ανάλογα με το αποτέλεσμα, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις στις 24 Οκτωβρίου, θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογές, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του θεσμού και να αυξηθεί το ενδιαφέρον.