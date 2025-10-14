Χρόνο τριών εβδομάδων στην Κυβέρνηση, για να καταθέσει τις τελικές τις θέσεις, επί της πρότασης νόμου που σκοπεί να μην υπολογίζονται οι επιχορηγήσεις του ΚΟΑΠ ως εισόδημα για την παροχή του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, έδωσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, δήλωσε την Τρίτη μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του σώματος Άντρος Καυκαλιάς.

Ο κ. Καυκαλιάς είπε ότι η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, βρήκε τη στήριξη όλων των παρευρισκόμενων, των Αγροτικών Οργανώσεων, της Παγκύπριας Οργάνωσης των Πολυτέκνων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Ανέφερε στη δήλωσή του ότι "είναι κραυγαλέα αντιφατικό και προκλητικό η κυβέρνηση από τη μια να δίνει κίνητρα, να δημιουργεί σχέδια για να στηριχτεί η συμμετοχή των νέων στον αγροτικό τομέα και την ίδια ώρα να τιμωρεί όποιους εγκριθούν, με το να τους τερματίζει το επίδομα τέκνου".

Σημείωσε ότι το επίδομα τέκνου δεν είναι μόνο ένα επίδομα, αφού είναι συνδεδεμένο και με άλλα ωφελήματα, όπως το σχέδιο επιδότησής διδάκτρων, τροφείων, διακίνησης και εκπτώσεις.

Είπε τέλος πως οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις που χορηγεί ο ΚΟΑΠ, για επενδυτικά μέτρα, μέτρα πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, τα οποία καλύπτουν κεφαλαιουχικές δαπάνες και προφανώς δεν αποτελούν πραγματικό εισόδημα, δεν πρέπει να συνυπολογίζονται για σκοπούς παροχής επιδόματος τέκνου.