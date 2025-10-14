Για «υπόθεση δόλου» έκανε λόγο ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (AACTA), Χρίστος Χρίστου, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η οποία εξέτασε την ανάγκη προστασίας και αποζημίωσης καταναλωτών, που επηρεάζονται από την πτώχευση τουριστικών γραφείων, με αφορμή την περίπτωση ταξιδιωτικού γραφείου, το οποίο ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, με όσους είχαν καταβάλει ποσά για συμμετοχή σε ταξιδιωτικά πακέτα να μην γνωρίζουν ακόμα αν και πώς θα αποζημιωθούν.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου δημοσιοποίησε στα τέλη Σεπτεμβρίου το γεγονός, προειδοποιώντας το καταναλωτικό κοινό ότι το ταξιδιωτικό γραφείο «Efi Strakottou Travel & Tours Limited» κρίνεται αφερέγγυο και καλώντας τους επηρεαζόμενους να υποβάλουν αίτημα για αποζημίωση, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2025, με όλα τα σχετικά στοιχεία.

Απαντώντας σε ερώτημα Βουλευτών, η αρμόδια λειτουργός της Υπηρεσίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το σύνολο των επηρεαζόμενων και το ποσό που έχουν πληρώσει, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, το ταξιδιωτικό γραφείο φέρεται να είχε ασφάλιση ύψους 12.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% του τζίρου από ταξιδιωτικά πακέτα που είχε δηλώσει στον ACTTA, ο οποίος είναι το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορίου εποπτικό σώμα.

Οπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, οι επηρεαζόμενοι είναι 228 συνολικά και το ποσό που έχουν καταβάλει ανέρχεται σε 103.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Δρουσιώτης επέρριψε ευθύνες τόσο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών όσο και στον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, για πλημμελή εποπτεία και εφαρμογή του νόμου και πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση που δεν αποζημιωθούν οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές, θα εξετάσει τη λήψη νομικών μέτρων για όσους φέρουν ευθύνες.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Χρίστος Χρίστου, ανέφερε ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στοιχεία για την πρόβλεψη τζίρου που προκύπτει από πώληση ταξιδιωτικών πακέτων, ώστε να υπολογιστεί η εγγύηση που προβλέπει ο νόμος, σημείωσε όμως ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει στον βαθμό που θα έπρεπε.

Για την περίπτωση του ταξιδιωτικού γραφείου που πρόσφατα κρίθηκε αφερέγγυο, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι «φαίνεται να προσπάθησε να εξαπατήσει τους πελάτες του» για να πάρει τα χρήματα και ότι αύξησε τον κύκλο εργασιών λίγο πριν δηλώσει δυσκολία πληρωμών.

Η λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σημείωσε ότι εδώ και χρόνια διαπιστώθηκαν κενά στη νομοθεσία που αφορά στη φερεγγυότητα των ταξιδιωτικών γραφείων. Σημείωσε, επίσης, ότι η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον ACTTA βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ο κ. Χρίστου είπε ότι στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ενδεχόμενο ίδρυσης ταμείου αφερεγγυότητας, που θα μαζεύει χρήματα από τους διοργανωτές ανά πελάτη, ώστε να προσφέρεται κάλυψη μέσω του ταμείου αυτού.

Όπως εξήγησε η ίδια λειτουργός, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει δύο μορφές κάλυψης για διοργανωτές που παρέχουν ταξιδιωτικά πακέτα, είτε μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου, είτε με παροχή εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Στην περίπτωση εγγύησης από χρηματοοικονομικό ίδρυμα, διευκρίνισε ότι από το 2018 έχει ονομαστεί από τον Υπουργό Εμπορίου ως εγκεκριμένο σώμα για τη διαχείριση περιστατικών φερεγγυότητας ο ACTA.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε, καλούνται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να δηλώνουν εκτίμηση του ετήσιου τζίρου από ταξιδιωτικά πακέτα, βάσει του τζίρου του προηγούμενου έτους, και να υπολογίζεται ασφάλιση στο 20% του ποσού αυτού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως είπε, επειδή δηλώθηκε ως τζίρος από τον εν λόγω πράκτορα το ποσό των 60.000 ευρώ, υπολογίστηκε ασφάλεια ύψους 12.000.

Η λειτουργός της Υπηρεσίας Προστασίας καταναλωτή σημείωσε, επίσης, ότι η κάλυψη μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου είναι «ανεφάρμοστη». Παρ’ όλ’ αυτά, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών σημείωσε τόσο ενώπιον της Επιτροπής, όσο και σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι το γραφείο που κρίθηκε αφερέγγυο καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρεία και ότι σε αυτή την περίπτωση αρμόδια για την εποπτεία είναι η Υπηρεσία του Υπουργείου.

Απευθυνόμενος στον ACTA ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννη, έθεσε ζήτημα ελλιπούς εποπτείας, ενώ ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος έθεσε και το ζήτημα ενώπιον της Επιτροπής, ζήτησε να κατατεθούν γραπτώς τα στοιχεία του λογιστή που δήλωσε ως τζίρο του περί ου ο λόγος ταξιδιωτικού γραφείου το ποσό των 60.000 ευρώ, ενώ από τις καταγγελίες καταναλωτών προκύπτει ότι το ποσό που πλήρωσαν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Από την πλευρά του Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Μάριος Δρουσιώτης υποστήριξε ενώπιον της Επιτροπής ότι ο νόμος είναι αποτελεσματικός, λέγοντας πως προνοεί ασφάλιση που να καλύπτει το σύνολο του ποσού που εισέπραξε ένας πράκτορας για ταξιδιωτικά πακέτα.

«Η νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια προβλέπει ότι ο διοργανωτής του ταξιδιού πρέπει να έχει εγγύηση που να καλύπτει ανά πάσα στιγμή το σύνολο των χρημάτων», είπε στις δηλώσεις του ο κ. Δρουσιώτης μετά τη συνεδρίαση, προσθέτοντας ότι, σε περίπτωση που δεν μπορεί ο διοργανωτής να επιτελέσει τις υποχρεώσεις του, ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει το ποσό για το οποίο ασφαλίζεται ή έχει εγγυήσεις, να είναι είτε το 20% του κύκλου εργασιών του περασμένου χρόνου ή το σύνολο του ποσού, ανάλογα με το πιο είναι μεγαλύτερο.

Επεσήμανε, ακόμα, ως προβληματικό το γεγονός ότι ο ACTA εποπτεύει επιχειρήσεις που είναι μέλη του. «φαίνεται ότι το εγκεκριμένο σώμα, για να διευκολύνει τα μέλη του, δέχεται εγγυητικές πολύ μικρότερες από αυτές του προνοεί ο νόμος, για να μην επιφορτίζεται με επιπρόσθετα έξοδα το μέλος του, όμως αυτή η ενέργεια άφησε εκτεθειμένα 228 άτομα», ανέφερε μετά τη συνεδρίαση.

Υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος Καταναλωτών είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους ήδη από το 2019, όταν ανέκυψε παρόμοιας φύσης πρόβλημα, όταν το ποσό της αποζημίωσης των καταναλωτών που είχαν πληρώσει για ταξιδιωτικό πακέτο, ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο από την εγγύηση που είχε εξασφαλίσει ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, ήταν μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Σημείωσε ότι παρά τις προειδοποιήσεις που έγιναν τέσσερα χρόνια πριν, δεν λήφθηκαν μέτρα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννη, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα αυτό στη συνεδρίαση της στις 4 Νοεμβρίου, αφού ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των αιτημάτων από επηρεαζόμενους καταναλωτές, ώστε να παρουσιαστούν τα ακριβή στοιχεία, καθώς και ο τρόπος αποζημίωσης των καταναλωτών, από πλευράς της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου.

Κάλεσε τόσο τον ACTA, όσο και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να παρουσιάσουν και εισηγήσεις με σκοπό την αναθεώρηση της νομοθεσίας με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. Ζήτησε από τον ACTA, να προχωρήσει με ανάλογες ενέργειες ως εποπτική αρχή, εφόσον υπάρχει υπόθεση δόλου από πλευράς του ταξιδιωτικού γραφείου, που κρίθηκε αφερέγγυο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ανέφερε ότι υπάρχει «σοβαρός κίνδυνος λόγω αναξιοπιστίας ή δόλου» με την υφιστάμενη νομοθεσία, για όσους αγοράζουν ταξιδιωτικά πακέτα.

«Έχουμε ζητήσει τόσο ένα από το αρμόδιο Υπουργείο, τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανωμένους φορείς να εισηγηθούν θέματα για αλλαγή στη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα των διοργανωτών», είπε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα αναμένει από την κυβέρνηση να παρουσιάσει αναθεωρημένη νομοθεσία.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι είναι απαράδεκτο να γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς ότι υπάρχουν κενά και εδώ και δύο χρόνια να προσπαθούν να φέρουν εισηγήσεις στη Βουλή για αναθεώρηση της νομοθεσία που αφορά την προστασία των καταναλωτών.

Σημείωσε ότι σε ερώτηση που υπέβαλε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, έλαβε απάντηση ότι οι επηρεαζόμενοι καταναλωτές δεν θα πάρουν πίσω το σύνολο του ποσού που έχουν πληρώσει. «Είναι απαράδεκτο κόσμος να χάνει τα λεφτά του γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, επεσήμανε στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι το πρόβλημα έγκειται είτε σε νομοθετικό κενό, είτε σε έλλειψη εποπτείας ενώ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι συμμερίζεται τη θέση του Συνδέσμου Καταναλωτών, που επέρριψε ευθύνες τόσο στον ACTA, όσο και στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών.

Εξέφρασε την απορία πώς μπορεί να βασίζεται ο υπολογισμός της εγγύησης στον τζίρο περασμένου έτους, αφού οι ελεγμένοι λογαριασμοί κλείνουν ένα χρόνο μετά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι φαίνεται πως κάποιοι δίνεται μία βεβαίωση την οποία η υπηρεσία δέχεται μηχανικά, όμως δεν εξετάζεται πώς μπορεί ένα πρακτορείο που υπάρχει για χρόνια, να υπολογίζει κάλυψη για τζίρο μόλις 60.000 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ