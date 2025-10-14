Η Διπλωματική Αποστολή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διοργάνωσε σήμερα τελετή απονομής του Παρασήμου της Τιμής της Ουκρανίας (Order of Merit), στην τέως Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων της ΕΕ, κα Στέλλα Κυριακίδου, στο κτίριο Berlaymont, έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονεμήθηκε στην κα Κυριακίδου από τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομίας της Ουκρανίας, κ. Taras Kachka, εκ μέρους του Προέδρου της Ουκρανίας, κ. Volodymyr Zelenskyy, προς τιμήν της πολύπλευρης δράσης της στον τομέα της υγείας και της πολύτιμής και συνεχούς στήριξής της προς τον ουκρανικό λαό, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Ουκρανίας στην ΕΕ, Πρέσβης κ. Vsevolod Chentsov, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, Πρέσβης κ. Γιώργος Ιωαννίδης, καθώς και εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημάνθηκε ότι η κα Κυριακίδου υπέγραψε, εκ μέρους της ΕΕ, κατά την επίσκεψή της στην Ουκρανία τον Ιούλιο του 2022, συμφωνία ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα EU4Health, που επιτρέπει στην Ουκρανία πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την υγεία, ώστε να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες και να συμβάλει στη μελλοντική ανασυγκρότηση της χώρας. Το πρόγραμμα EU4Health διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021–2027.

Απευθύνθηκαν, επίσης, εκ μέρους του Προέδρου Zelenskyy, θερμές ευχαριστίες προς την κα Κυριακίδου για την παροχή αλληλεγγύης και έμπρακτης στήριξης της προς τον Ουκρανικό λαό, την προσήλωσή της στις ευρωπαϊκές αξίες και τη μεγάλη συμβολή της στην ενδυνάμωση της συνεργασίας ΕΕ–Ουκρανίας στον τομέα της υγείας.

Σε ομιλία της, κατά τη διάρκεια της απονομής, η κα Κυριακίδου, ανέφερε:

«Η τιμή αυτή με συγκινεί βαθύτατα, καθώς προέρχεται από τον ουκρανικό λαό — έναν λαό που δοκιμάζεται αδιάκοπα. Με την υπογραφή της συμφωνίας ένταξης της Ουκρανίας στο πρόγραμμα EU4Health, το 2022, η χώρα απέκτησε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια υγείας που θα ενισχύσουν την ανάκαμψη του συστήματος υγείας και θα στηρίξουν τόσο τις άμεσες ανάγκες όσο και τη μακροχρόνια ανασυγκρότησή του.

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθώ να δίνω στη στήριξη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τους Ουκρανούς πολίτες — ειδικά για τα παιδιά, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και όσους υπέστησαν απώλειες αγαπημένων τους ανθρώπων. Η ψυχική υγεία είναι θεμέλιο για την ανθεκτικότητα και την ελπίδα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας σ’ αυτή την κρίσιμη πορεία για το μέλλον της χώρας και του λαού της.».