Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, μεταξύ του βουλευτή του ΔΗΣΥ Ευθύμιου Δίπλαρου και του βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαΐδη, με φόντο την οικονομία.

«Ευτυχώς δεν κυβερνά το ΑΚΕΛ – δεν κατέχουν το θέμα οικονομίας»

Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ και της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πολιτική της τότε περιόδου οδήγησε τη χώρα στην κρίση.

«Ευτυχώς δεν κυβερνάει το ΑΚΕΛ, με την οικονομική του πολιτική, την οποία ζήσαμε στο πετσί μας την πενταετία αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια και ΑΚΕΛ. Όταν προειδοποιούσαμε το 2008 ότι θα μας ερχόταν η κρίση, μας έλεγαν τον Μάιο του 2009 ότι η κρίση θα μας άφηνε αλώβητους», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην οικονομική διαχείριση της τότε κυβέρνησης, ο κ. Δίπλαρος τόνισε ότι «επί διακυβέρνησής τους εκτόξευσαν την ανεργία στο 17%. Για εκείνη τη διακυβέρνησή σας είναι που σήμερα είστε 15 χρόνια εκτός εξουσίας. Και όπως πάντα θα είστε ακόμη 15 και 15, γιατί ο κόσμος σας έζησε στο πετσί του. Δεν κατέχετε το θέμα οικονομίας».

Ο κ. Δίπλαρος επεσήμανε επίσης τη διαφορά προσέγγισης των δύο κομμάτων σε θέματα φορολογίας. «Ακόμη και τώρα μας είπατε ότι πρέπει να επαναφέρουμε το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για αυτούς που έχουν ένα εκατομμύριο περιουσία και πάνω. Και ρωτώ: αν αυτός δεν έχει χρήματα να πληρώσει, θα ξεκινήσει να ξεπουλάει σε τιμή ευκαιρίας για να μπορέσει να πληρώσει; Είναι η διαφορά μας με το ΑΚΕΛ – είναι από εδώ μέχρι τον ουρανό και ειδικά στα θέματα οικονομίας».

Αναφερόμενος στη σημερινή κυβέρνηση, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι «έχουμε σήμερα ένα προϋπολογισμό της κυβέρνησης αυτής που δεν συμμετέχουμε. Είναι θετικός γιατί είναι αναπτυξιακός, πλεονασματικός, ισοσκελισμένος. Όμως, διαπιστώνουμε κάποια λάθη και τα επισημαίνουμε. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα και στην Κύπρο να μένουν καθηλωμένες στο 1,7% του ΑΕΠ. Όμως, μαθήματα οικονομίας από το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να δεχτεί – όχι μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά η κοινωνία».



«Ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα»

Απαντώντας στις αναφορές του κ. Δίπλαρου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης αντέτεινε ότι η σημερινή οικονομική πραγματικότητα δεν δικαιολογεί τις κυβερνητικές πανηγυρικές δηλώσεις.

«Να ξεκινήσω με την παρατήρηση που έχει στοιχείο αλήθειας, ότι όντως για τρεις φορές δεν μπορέσαμε να εκλέξουμε τον υποψήφιο που στηρίξαμε. Αλλά να υπενθυμίσω ότι μόνοι μας, δυστυχώς απελπιστικά μόνοι μας, πήγαμε με τον τελευταίο υποψήφιο στο 48%. Αν υπάρχει ένας λόγος που, δυστυχώς, ο νεοφιλελευθερισμός συνεχίζει να κυβερνά, είναι επειδή κάποια κόμματα επιλέγουν να είναι ουρά όλων αυτών των φαινομένων – της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων».

Απαντώντας στις κατηγορίες για την περίοδο Χριστόφια, ο κ. Λουκαΐδης σημείωσε πως «δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τα ψέματα για τη διακυβέρνηση. Φέρτε τα στοιχεία και για τα κοινωνικά παντοπωλεία, πότε δημιουργήθηκαν και πότε εκεί γιγαντώθηκαν. Η καταστροφή ήρθε μετά τα κουρέματα, τα οποία πρότεινε ο Νίκος Αναστασιάδης, όταν συγκάλυψε την τραπεζική ληστεία μαζί με το κόμμα του».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ επέμεινε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στη σημερινή κατάσταση. «Επειδή θέλετε να αποφεύγετε τη συζήτηση για το σήμερα που κυβερνάτε ακόμη… Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το ποίημα που λέτε δεν σας βοηθάει. Ο κόσμος το αισθάνεται στην τσέπη του. Δεν τα βγάζει πέρα, δεν καλύπτει ούτε τις βασικές του ανάγκες».

Κλείνοντας, ο κ. Λουκαΐδης προειδοποίησε για τις κοινωνικές συνέπειες της σημερινής κατάστασης. «Επειδή ο κόσμος δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να τα βγάλει πέρα, παρά τους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες, κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως “αντισυστημικούς”. Αν δεν αποδεχτούμε τις πραγματικότητες και δεν δώσουμε συλλογικές λύσεις, αυτή η τάση θα συνεχιστεί».

Διαβάστε επίσης: ΠτΔ: Το θέμα που συζητήθηκε με τον Τραμπ είναι το Κυπριακό (ΒΙΝΤΕΟ)