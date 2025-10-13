Την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας που άπτεται της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης της Γάζας και του ανθρωπιστικού τομέα είπε ότι παρουσίασε κατά τις επαφές του στη Σύνοδο για την Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως είπε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου Ειρήνης, στο Σαρμ ελ Σέιχ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Προεδρία, πρόκειται για μια πρόταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία θα διαμορφωθεί, «με μοναδικό στόχο να πράξουμε ό,τι μπορούμε ό,τι αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας».

Στις δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με όλα τα γειτονικά κράτη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή αλλά και την επερχόμενη Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως πράξαμε τον Οκτώβριο του 2023 στο Παρίσι που πρωτοπαρουσιάσαμε την πρωτοβουλία μας για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο, σήμερα, κατά τη διάρκεια των επαφών μας, ενημερώσαμε και παρουσιάσαμε τρεις τομείς για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έξι στον αριθμό, στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου».

«Συζητήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για το σχετικό σχέδιο, για την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσα χθες και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - η συνεισφορά της Επιτροπής είναι καθοριστικής σημασίας - όπως και τους ηγέτες των κρατών με τους οποίους επικοινωνήσαμε τα τελευταία 24ωρα», πρόσθεσε.

Πρόκειται, σημείωσε, για μια πρόταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, «θα διαμορφωθεί, με μοναδικό στόχο να πράξουμε ό,τι μπορούμε ό,τι αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι είναι μια πρόταση, μια πρωτοβουλία που άπτεται έξι συγκεκριμένων προτάσεων σε τρεις τομείς: στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και του ανθρωπιστικού τομέα, «πάντοτε σε σχέση με την πρόταση, με το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου».

