Δεν είναι τιμωρία προς τους εκπαιδευτικούς το νέο σχέδιο αξιολόγησής τους αλλά μια πρόταση επαγγελματικής μάθησης, δήλωσε την Δευτέρα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο «δεν εφαρμόζεται, αύριο, αλλά σε βάθος πενταετίας δηλαδή την ακαδημαϊκή χρονιά 2030 - 2031, διότι αν κάνεις ξαφνικές αλλαγές, αναταράσσεις τα πάντα και στο τέλος έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα».

«Δεν αξιολογούμε για να τιμωρήσουμε αξιολογούμε για να στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μέσα από μια πρόταση επαγγελματικής μάθησης», είπε η Υπουργός Παιδείας η οποία ανέλυσε το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια συνεδρίου του CARDET, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ίδιο αντικείμενο.

Πρόσθεσε ότι «στο νομοσχέδιο προτείνουμε ένα ευέλικτο σύστημα με σύγχρονες ρυθμίσεις, με σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έντονη η ανάγκη για αλλαγή και για να πάμε όλοι μπροστά».

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι «έχουμε φτάσει πολύ κοντά, το πλαίσιο και η μεθοδολογία είναι εκεί και την διαφορά θα την κάνουν όσοι στηρίξουν αυτό το νέο σχέδιο γιατί αυτό αναμένει και ο κόσμος και οι μαθητές από εμάς».

Σημείωσε ότι στο νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, «ενσωματώσαμε αλλαγές με πλήρη σεβασμό στις ανησυχίες και των εκπαιδευτικών οργανώσεων αλλά και τις δικές μας ενώ για να έχουμε ένα ισορροπημένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, επιδιώξαμε όλες τις αναγκαίες συγκλίσεις, προσπαθώντας να διατηρήσουμε πάντα τη φιλοσοφία και το επιστημονικό πλαίσιο που είχαμε από την αρχή».

Η Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στον θεσμό του Διευθυντή σχολείου εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «δεν είναι όλοι οι Διευθυντές σχολείων και ηγέτες, για διάφορους λόγους, είτε γιατί αυτοί δεν θέλουν, είτε επειδή είναι πολύ καλοί στη διδασκαλία στην τάξη, είτε γιατί αναγκάστηκαν να γίνουν Διευθυντές».

«Το παραδεχόμαστε και το αποδεχόμαστε όλοι», συνέχισε η Υπουργός, λέγοντας ότι «θέλουμε ηγέτες της σχολικής μονάδας και όχι διακοσμητικά στοιχεία». Σημείωσε ότι «θέλουμε αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την διεύθυνση ενός σχολείου να έχουν και τον ρόλο και τον λόγο να μπορούν να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους και στην διαμορφωτική αξιολόγηση και στην καθημερινότητα».

Οπως είπε η κ. Μιχαηλίδου είναι για αυτό που θέλουμε να δώσουμε την επιλογή, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, του θεσμού του «ανώτερου εκπαιδευτικού» ο οποίος έχει παιδαγωγικό ρόλο.

Πρόσθεσε ότι «η συμμετοχή του Διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση είναι κρίσιμη για αυτό και υπάρχει πρόνοια όπως μετά την πενταετία να συζητηθεί και να διαμορφωθεί κατάλληλα με όλους».

Σε ερώτηση κατά πόσον αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς το νέο σχέδιο αξιολόγησης, η Υπουργός απάντησε ότι προβλέπεται ξεχωριστή μεταχείριση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη βάση άλλων κριτηρίων διότι μέχρι σήμερα υπήρχε μια ισοπεδωτική προσέγγιση. Ανέφερε ότι προβλέπεται, επίσης, όπως, μέσα από την θεσμοθετημένη διαδικασία της επιτροπής παρακολούθησης του νέου σχεδίου αξιολόγησης, να υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης.

Από πλευράς τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, δια των Προέδρων τους Μύριας Βασιλείου και Δημήτρη Ταλιαδώρου, αναφέρθηκαν σε νομοθέτημα «που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό» και που «δεν έχει ταυτότητα» ενώ ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της Τεχνικής Εκπαίδευσης τις οποίες το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρέπει να λάβει σοβορά υπόψη.

Συγκεκριμένα, η κ. Βασιλείου, είπε ότι «έτσι όπως έχει κατατεθεί η νέα νομοθεσία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε καμία περίπτωση διότι στην ολότητά της χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, λογοδοσία με την αρνητική χροιά, υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε θέματα ουσίας, διαιωνίζονται υφιστάμενες στρεβλώσεις και είναι αναφάρμοστη».

Πρόσθεσε ότι η συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα καταντήσει το νέο σχέδιο, ανυπόφορο ή δυσβάστακτο, σε σχέση με την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και την ουσία της εκπαίδευσης.

Ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι μετά τα όσα ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, φοβάται ακόμη περισσότερο, διότι βλέποντας την παρουσίαση της Υπουργού, «υπάρχουν στοιχεία που φάσκουν και αντιφάσκουν, τα κενά αυξάνονται, ενώ η πρόταση αυτή έγινε για να γίνει, δεν βελτιώνει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά προσπαθεί να επιλύσει». Πρόσθεσε ότι στην ολότητά του το νέο σχέδιο αξιολόγησης «δεν έχει ταυτότητα», ούτε διαμορφώθηκε στη βάση διαλόγου.

Ο κ. Λυσάνδρου, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της τεχνικής εκπαίδευσης και στον διαφορετικό ρόλο που έχει ο διευθυντής στα σχολεία αυτά. Είπε ότι στην τεχνική εκπαίδευση έχουμε επιπρόσθετες και τελείως διαφορετικές ανάγκες τις οποίες γνωρίζουμε μόνο εμείς. Έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι η διδασκαλία τεχνολογικών και εργαστηριακών μαθημάτων είναι πολύ διαφορετική από τα όσα διδάσκονται στη μέση εκπαίδευση, με τον Διευθυντή στην τεχνική εκπαίδευση να έχει πολλαπλό και διαφορετικό ρόλο για την ομαλή έκβαση της σχολικής χρονιάς.



Πηγή: ΚΥΠΕ