Η απανθρακοποίηση των χερσαίων μεταφορών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας μας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, διαβεβαιώνοντας ότι το Υπουργείο του εργάζεται μεθοδικά για έργα και δράσεις που θα μεταμορφώσουν το σύστημα μεταφορών της χώρας.

Ο κ. Βαφεάδης χαιρέτισε, το πρωί, τη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, που οργανώθηκε στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της 3ης «Πράσινης Εβδομάδας», που συνδιοργανώνουν οι Δήμου της Λεμεσού, ο ΕΟΑ Λεμεσού και ο Όμιλος Green Energy.

Λέγοντας ότι η πράσινη μετάβαση είναι μια πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα, που αφορά το περιβάλλον, την οικονομία, αλλά πάνω από όλα την ποιότητα ζωής των πολιτών μας, υπενθύμισε πως οι πόλεις μας μεγαλώνουν, η ζήτηση για μετακινήσεις αυξάνεται και οι περιβαλλοντικές πιέσεις εντείνονται. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, οι τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε και λειτουργούμε τις μεταφορές και «σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε αυτόν τον τομέα σε μοχλό ανάπτυξης, καινοτομίας και βιωσιμότητας».

Όπως ανέφερε, αποτελεί έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο για την Κύπρο - που απαιτεί συντονισμένα μέτρα - η δέσμη νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ «Fit for 55», η οποία έχει θέσει στόχο τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Αναφερόμενος στην ηλεκτροκίνηση, ο κ. Βαφεάδης είπε πως αποτελεί σταθερή παράμετρο της μετάβασης αυτής, αλλά δεν αφορά τόσο την αλλαγή καυσίμου, αλλά την αλλαγή φιλοσοφίας και πως «το Υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που προωθεί τη σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές μετακίνησης».

Σημείωσε ότι μέσω του Σχεδίου Χορηγιών για ηλεκτρικά οχήματα, ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ «στηρίζουμε την αγορά οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και την απόσυρση παλαιών, ρυπογόνων αυτοκινήτων», ενώ υπέδειξε ότι το πρόγραμμα «Ηλεκτροκίνηση με 1000» και προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύει την εγκατάσταση χιλίων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια, «ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών και διευρύνοντας το δίκτυο υποδομών».

Όσον αφορά στις δημόσιες μεταφορές, ο Υπουργός σημείωσε πως, με έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς της δεκαετίας, οι νέες συμβάσεις προβλέπουν την ανανέωση του στόλου λεωφορείων, τη βελτίωση των στάσεων και των δρομολογίων, την εισαγωγή τηλεματικών συστημάτων και την ανάπτυξη διαδρόμων προτεραιότητας για λεωφορεία. «Στόχος μας είναι, οι δημόσιες μεταφορές ν’ αποτελούν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή και το μέσο καθημερινή μετακίνησης για περισσότερους πολίτες», συμπλήρωσε.

Ο Αλέξης Βαφεάδης αναφέρθηκε, επίσης, στην μικροκινητικότητα και στις δράσεις που προωθούνται, όπως η δημιουργία υποδομών για ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια και η ενθάρρυνση προγραμμάτων κοινόχρηστων οχημάτων. Παράλληλα, συνέχισε, μέσα από συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, προωθούνται πολεοδομικές ρυθμίσεις που ενσωματώνουν αρχές βιώσιμης κινητικότητας σε κάθε ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομής, με στόχο πόλεις με καθαρότερο αέρα, λιγότερο αστικό θόρυβο, περισσότερους χώρους πρασίνου και ασφαλέστερες διαδρομές για όλους.

Εκφράζοντας την πεποίθηση πως «η Κύπρος διαθέτει όλα τα εφόδια για να πετύχει», υπέδειξε ότι έχουμε ένα ισχυρό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Συνοχής και το κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, αλλά «το πιο σημαντικό, όμως είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση και κοινωνική ευαισθητοποίηση».

Επιπρόσθετα, στον χαιρετισμό του, ο κ.Βαφεάδης είπε πως, πέραν από τις επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, χρειαζόμαστε ένα πλήρες οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας, «ένα δίκτυο που θα συνδέει τις μεταφορές με την καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση και την καινοτομίας». Οι υποδομές φόρτισης, συνέχισε, πρέπει να βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα μεταφορών να αξιοποιούν δεδομένα πραγματικού χρόνου και οι πόλεις να υιοθετούν έξυπνες λύσεις στάθμευσης, τηλεματικής και διαχείρισης της κυκλοφορίας, με την ψηφιακή τεχνολογία να καθίσταται καταλύτης επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης.

Λέγοντας ότι η μετάβαση προς τις πράσινες μεταφορές είναι μια μακρά διαδρομή που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα χρόνια, ούτε από έναν μόνο φορέα, σημείωσε ότι χρειάζεται συνεργασία, συνέπεια και συνέχεια και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο του θα συνεχίσει μεθοδικά, μέσα από τον Εθνικό Σχεδιασμό, την υλοποίηση έργων και δράσεων που θα μεταμορφώσουν το σύστημα μεταφορών της χώρας.

Εξάλλου, σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είπε πως για τη Λεμεσό, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, δεν είναι απλά ένα περιβαλλοντικό στοίχημα αλλά μια συνολική στρατηγική για το μέλλον της πόλης. «Έχουμε αργήσει, έχουμε πέντε χρόνια μπροστά μας και είναι εδώ που πρέπει να βαδίσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς», συμπλήρωσε.

Ο Δήμος, πρόσθεσε, μέσα από τη συμμετοχή του στις Ευρωπαϊκή Αποστολή για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις, έχει χαράξει έναν οδικό χάρτη, που συνδυάζει την περιβαλλοντική ευθύνη, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Όπως είπε, το κλιματικό συμβόλαιο της Λεμεσού, που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζει ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης σε όλους τους τομείς, με το κόστος του να φτάνει περίπου στο 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία, το ένα δισεκατομμύριο θα προέλθει από ιδιωτικές επενδύσεις. «Αυτό δείχνει ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Πανεπιστημίων, φορέων και πολιτών», υπέδειξε.

Ο κ. Αρμεύτης ανακοίνωσε ότι στις 19 με 20 Μαρτίου 2026 προγραμματίζεται στη Λεμεσό, συνέδριο σε σχέση με την πορεία της Λεμεσού και ευρύτερα των υπόλοιπων πόλεων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Πόλεων.

Αναλύοντας τους στρατηγικούς στόχους της πόλης και τα έργα και δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, «ο κόσμος διαμαρτύρεται, είναι πάρα πολύ θυμωμένος και αυτό είναι μια πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για το Υπουργείο».

Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου του ΔΣ της Green Energy Group, Γιώργου Γεωργίου, ενώ ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Λάκης Μεσημέρης, μίλησε για το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Για τις ενεργειακές κοινότητες μίλησε η υγειονομικός λειτουργός του Δήμου Πολεμιδιών, Σκεύη Παρασκευά, για την ενεργειακή στρατηγική ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Χαράλαμπος Ρούσο, ενώ στις προκλήσεις και τη στρατηγική διαχείρισης της ενεργειακής μετάβασης, αναφέρθηκε ο ΓΔ της ΑΗΚ Άδωνις Γιασεμίδης.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ομιλία του Μετεωρολογικού Λειτουργού Α’ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών, Μάριου Θεοφίλου, ο οποίος ανέπτυξε την στρατηγική αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων δημοτικών Αρχών, για τις προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Green Energy Group, Χαράλαμπος Κυριάκου, μίλησε για την ενεργειακή μετάβαση, την τεχνολογία και την καινοτομία, με την εκδήλωση να ολοκληρώνεται με παρεμβάσεις και συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.



Πηγή: ΚΥΠΕ