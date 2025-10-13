O Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης αναχωρεί σήμερα Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025, για το Λουξεμβούργο, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Εσωτερικές Υποθέσεις) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που θα λάβουν χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου, oι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το σχέδιο κανονισμού για κοινό σύστημα επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων στην επικράτεια της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών. Η προτεινόμενη νομοθεσία, η οποία συζητείται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινές διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, σαφείς κανόνες για τις αναγκαστικές επιστροφές, στενότερα χρονοδιαγράμματα και αυστηρότερες υποχρεώσεις των επιστρεφόμενων να συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές.

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας θα επικεντρωθεί στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και ειδικότερα στις επιστροφές προς τη Συρία. Ο Υφυπουργός θα αναπτύξει τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέρ των επιστροφών υπηκόων Συρίας.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις με την Υφυπουργό αρμόδια για την Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου και για την Κοινωνική Ένταξη του Βασιλείου του Βελγίου κα Anneleen Van Bossuyt, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Αστυνομίας και Ομοσπονδιακό Σύμβουλο της Ελβετίας κ. Beat Jans, με τον Υπουργό Εξωτερικών, Ασύλου και Μετανάστευσης του Βασιλείου της Ολλανδίας κ. David van Weel, και με τον Υπουργό Μετανάστευσης του Βασιλείου της Σουηδίας κ. Johan Forssell.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υφυπουργός θα έχει την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, διαδοχικές συναντήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα με τη Συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (Socialists and Democrats) κα Birgit Sippel (DE), τους Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ/EPP) κα. Lena Düpont (DE) και κ. Michal Wawrykiewicz (PL) –με την κα Lena Düpont και ως Εισηγήτρια για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής– καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), Javier Zarzalejos (EPP, ES). Θα συναντήσει επίσης τον κ. Alessandro Ciriani από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), Εισηγητή για τις ασφαλείς τρίτες χώρες, και τη Συντονίστρια της Renew Europe, Fabienne Keller (FR), με την παρουσία του Εισηγητή για τον Κανονισμό των Επιστροφών κ. Malik Azmani.

Ο Υφυπουργός θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Οκτωβρίου 2025.