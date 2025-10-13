Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ αποτελεί σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου της Αιγύπτου, για να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Η συμφωνία συνιστά ιστορικό βήμα για τον τερματισμό μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την ανθρωπότητα και επαναφέρει την ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η Σύνοδος Κορυφής θα ξεκινήσει με την υποδοχή των ηγετών από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ στις 15:00 θα ακολουθήσει η οικογενειακή φωτογραφία με τη συμμετοχή των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Στις 15:05 θα ακολουθήσει η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για τον Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα.

Στις 15:15 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής με την εναρκτήρια τοποθέτηση του Προέδρου της Αιγύπτου και την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που προσκλήθηκαν από κοινού από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Σίσι να παραστούν στην τελετή. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει τη διεθνή εκτίμηση για τη συμβολή της Κύπρου στις περιφερειακές ανθρωπιστικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ιδίως μέσω της Πρωτοβουλίας «Αμαλθεία».

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει τη συνεκτική και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει ενισχύσει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας διεθνώς, μέσα από την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνέπειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην υλοποίηση της συμφωνίας όσο και στην επόμενη φάση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής στήριξης της Γάζας. Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική γέφυρα για την ευρωπαϊκή δράση στην περιοχή, ιδιαίτερα ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, οι ηγέτες του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

