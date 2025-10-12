Λόγω της μετάβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου και της συμμετοχής του στη Σύνοδο των ηγετών των κρατών της περιοχής που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, για τη Γάζα, το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη αύριο, 13 Οκτωβρίου, ακυρώνεται.

Σημειώνεται ότι στην αυριανή εκδήλωση στο ΡΙΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου.

