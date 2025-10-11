Αναμφίβολα, η σύγχρονη εποχή η οποία διανύουμε που χαρακτηρίζεται από ταχύτατη εξέλιξη και πολυποίκιλες προκλήσεις, απαιτεί την καλλιέργεια νέων και την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή, η νέα γενιά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις φιλοδοξίες, αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις συνεχείς μεταβολές της.

Σε χαιρετισμό της στα εγκαίνια της Έκθεσης «ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ 2025», που συνδιοργανώνουν η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι η δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Εθνικού Φορέα Διά Βίου Καθοδήγησης, έχει ως στόχο την παροχή έγκυρης, αξιόπιστης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης, για τις προσφερόμενες επιλογές στον τομέα των σπουδών στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και στη δημιουργία στενότερης διασύνδεσης μεταξύ Ανώτερης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας.

«Η σημερινή παρουσία του αγαπητού Υπουργού Εργασίας στη δράση, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων μας με κοινό στόχο την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση των αποφοίτων μας στον επαγγελματικό στίβο», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην δράση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και η συμμετοχή Εκπαιδευτικών Συμβούλων, Εκπροσώπων Προξενείων και Πρεσβειών και άλλων σημαντικών φορέων του εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, είναι υψίστης σπουδαιότητας.

Παρέχει, συνέχισε η κ. Μιχαηλίδου, την ευκαιρία στη νεολαία αλλά και στο ευρύ κοινό, να ενημερωθεί για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τις διαθέσιμες υποτροφίες, τα κριτήρια εισδοχής για πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, τα προγράμματα Erasmus+ και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Εξίσου σημαίνουσες οι πλούσιας θεματολογίας παρουσιάσεις σχετικά με ζητήματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

«Αναμφίβολα, η σύγχρονη εποχή η οποία διανύουμε η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτατη εξέλιξη και πολυποίκιλες προκλήσεις, απαιτεί την καλλιέργεια νέων και την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Την ίδια στιγμή, η νέα γενιά καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις φιλοδοξίες, αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις συνεχείς μεταβολές της», συμπλήρωσε.

Σε μία ανταγωνιστική παγκόσμια κοινωνία, είπε η κ. Μιχαηλίδου, ως Υπουργείο αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν να ενισχύσουν τους νέους και τις νέες με τα απαραίτητα εχέγγυα που θα τους βοηθήσουν αρχικά στη λήψη των ορθών αποφάσεων σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και μετέπειτα την επαγγελματική τους καταξίωση.

«Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως διαφαίνεται, και από τη διοργάνωση της σημερινής δράσης, υιοθετούμε συγκεκριμένους σχεδιασμούς. Ανάμεσα σε άλλα, σημειώνω την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στον θεσμό της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και τη συνεχή αναβάθμισή του. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου, μέσα από τις γνώσεις, την εμπειρία και την καθοδήγησή τους, μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους αρωγούς για τη νεολαία, στο στάδιο της λήψης κρίσιμων αποφάσεων», πρόσθεσε.

Η Υπουργός ανέφερε πως ως αποτέλεσμα της στοχευμένης ενημέρωσης για τη σύγχρονη εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα και της εξατομικευμένης υποστήριξης, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες αυτογνωσίας, αναγνωρίζουν τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, οι αποφάσεις και οι επιλογές τους ανταποκρίνονται τόσο στις προσωπικές τους φιλοδοξίες όσο και στις ανάγκες της κοινωνίας.

«Θέτοντας ως στόχο την καλύτερη διασύνδεση του σχολείου και κατ’ επέκταση των σπουδών με την αγορά εργασίας, ο θεσμός της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής επεκτάθηκε και στα Δημοτικά Σχολεία. Επιπρόσθετα, ο θεσμός της Εβδομάδας Εργασίας επανέρχεται στο Λύκειο σε μια προσπάθεια προσφοράς βιωματικών εμπειριών από τον κόσμο της εργασίας, ούτως ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να αποκτήσουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και σημαντικούς φορείς της αγοράς εργασίας της χώρας μας», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, επιδιώκοντας τη σύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιεί έργα και έρευνες, τα οποία συνιστούν ένα δυναμικό μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης, βελτίωσης και προσαρμογής της δημόσιας πολιτικής, προς τον σκοπό αυτό.

Σημείωσε ότι τόσο, τα αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων «Eurograduate» και της Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών, έχουν συλλέξει πολύτιμα δεδομένα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα, ευνοώντας την καλύτερη αντιστοίχισή τους με το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα και την παρεχόμενη Ανώτερη Εκπαίδευση.

«Είναι χρέος μας και την ίδια στιγμή υψηλή βούλησή μας να δώσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να μπορούν να επιλέξουν το επαγγελματικό μέλλον που τους αξίζει και τους ταιριάζει. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, ανανεώνοντας τους σχεδιασμούς μας σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής και της παγκόσμιας κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, θα ενδυναμώνουμε τις συνέργειές μας οι οποίες, όπως φαίνεται και από τη δράση ΣΠΟΥΔΑ-ΖΩ, είναι άκρως επωφελείς για τους νέους και τις νέες μας», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ