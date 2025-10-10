Στη Βαρσοβία, όπου θα συμμετάσχει σε Διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνδιοργανώνουν η Πολωνική Βουλή και η Υποεπιτροπή της ΚΣΣΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΝΤ) και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2025, μεταβαίνει την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, ο Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντπροσώπων, η Διάσκεψη θα ασχοληθεί με την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών και τη θωράκιση των κοινωνιών έναντι σχετικών προκλήσεων, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ΤΝ προς δημόσιο συμφέρον, τη χρήση της ΤΝ στο δημόσιο τομέα, στα κοινοβούλια, στον ιατρικό τομέα και εν καιρώ πολέμου, υπό το πρίσμα της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης, ανταλλαγή απόψεων για τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ΤΝ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας της Υπεπιτροπής της ΚΣΣΕ για την ΤΝ και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πολωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ