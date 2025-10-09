Με νόμο που ενέκρινε η Ολομέλεια τροποποιείται ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ευρωπαϊκών διατάξεων για τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων που αφορούν υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός ορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για τη ρύθμιση των καταλυμάτων αυτών που βρίσκονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ενισχύεται η πρόληψη της παράνομης καταχώρισης στις επιγραμμικές πλατφόρμες και καθορίζονται κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι εκμισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι επιγραμμικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό.

Με το ν/σ θα υπάρξει εναρμόνιση των απαιτήσεων καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση, αποσαφήνιση των κανόνων για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου των αριθμών καταχώρισης, εξορθολογισμός της κοινοχρησίας στατιστικών στοιχείων/δεδομένων μεταξύ των επιγραμμικών πλατφόρμων και των δημόσιων αρχών, περαιτέρω χρήση των στατιστικών στοιχείων/δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή από αρμόδιες αρχές και ερευνητές και επιβολή ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Κατά την συζήτηση του ν/σ τονίστηκε ότι πλέον θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο, προκειμένου να συλλέγονται αξιόπιστες πληροφορίες σε σχέση με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην ΕΕ.

Το πλαίσιο αυτό τίθεται σε ισχύ στις 20 Μαΐου 2026.