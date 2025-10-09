Ανακοίνωση εξέδωσε το Άλμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ δεν θα βρουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο κόμμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η εικόνα είναι αρχετυπική. Κοπτόμενα δήθεν για την ηθική και τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ κλπ. – τα κόμματα που εν πολλοίς δημιούργησαν το θεσμικό φυτώριο της διαφθοράς – άδραξαν την ευκαιρία που πάντα γύρευαν να προβάλλουν το ηθικό πλεονέκτημα που ουδέποτε είχαν.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα καταπολέμησης της διαφθοράς. Τους ευχαριστούμε, αλλά δεν τα χρειαζόμαστε.

Οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι υπηρέτησαν τη διαφάνεια και ποιοι την πολέμησαν. Γνωρίζουν ποιοι κυβερνούσαν όταν η χώρα πλημμύρισε από «χρυσά διαβατήρια» και διασύρθηκε διεθνώς. Γνωρίζουν ποιοι χρεοκοπήσαν το Συνεργατισμό, ποιοι προστάτευσαν τα δίκτυα διαπλοκής και ποιοι ήταν πρωταγωνιστές στο μέγα σκάνδαλο του Βασιλικού. Όλα αυτά είναι κοινή γνώση.

Δεν αποπροσανατολιζόμαστε: ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ δεν θα βρουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο «Άλμα». Ας κοιτάξουν καλύτερα στο εσωτερικό τους. Το Άλμα πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς και μάχεται υπερ της θεσμικής αναγέννησης της χώρας. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, θα ανακοινώσει το πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα αναθέσμισης του κράτους που έχει ποτέ προταθεί στην Κύπρο.

Καλούμε τους πολίτες να μην παρασυρθούν από τη συκοφαντική ψιθυρολογία. Γνωρίζουν ότι το «Άλμα» είναι η πραγματική απειλή για τη διαφθορά που χρονίως μαστίζει τον τόπο μας. Το γνωρίζουν επίσης οι πρωταγωνιστές της διαφθοράς, γι αυτό και, τρομοκρατημένοι, αναζητούν σωσίβιο σε κάθε δήθεν «αποκάλυψη» που θα δώσει την εικόνα ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δυστυχώς για αυτούς, δεν είμαστε.

Το ΔΗΣΥ, και ως ουραγός του το ΔΗΚΟ, θέλουν να εισάγουν νέα ήθη. Μας καλούν να αποδείξουμε ότι τέσσερεις πολίτες (άγνωστο ποιοι), που πλαισίωναν τον Επικεφαλής του «Άλματος» στην ιδρυτική παρουσίασή του, δεν είναι «διεφθαρμένοι», επειδή κάποιος, χωρίς στοιχεία, γενικώς και αορίστως, εκτόξευσε την κατηγορία. Πάλι, καλά. Θα μπορούσαν να τους ζητήσουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες ή, ακόμη, όπως συνέβη στην περίπτωση της συζύγου του Προέδρου Μακρόν, να επιβεβαιώσουν το φύλο τους! Στη γελοιότητα τοκίζοντας κανείς ποτέ δεν χάνει.

Όσο και αν προσπαθούν οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ να εκμεταλλευθούν πρόσφατες δήθεν «αποκαλύψεις» για το «Άλμα», δεν είναι εύκολο να απομακρύνουν τα φώτα της δημοσιότητας από τα σκάνδαλα που εξέθρεψαν οι κυβερνήσεις τους. Δεν γεννηθήκαμε χθες. Έχουμε νου και μνήμη.

Εμείς θα συνεχίσουμε να την πορεία που χαράξαμε – με μαχητικότητα, υπευθυνότητα και καθαρό προγραμματικό λόγο.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες στημένες αντιπαραθέσεις και ψεύτικα λόγια.

Χρειάζεται εμπιστοσύνη, καθαρότητα και σοβαρότητα.

Χρειάζεται λογοδοσία και κάθαρση.

Χρειάζεται αναθέσμιση του κράτους.

Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος για να σκεπάσουν την αλήθεια.

