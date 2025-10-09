Στο Μεσημέρι και Κάτι βρέθηκε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης και σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Χασαπόπουλου. Συγκεκριμένα, είπε ότι «στο κίνημα ΑΛΜΑ συμμετέχουν διεφθαρμένα άτομα που θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή».

Αρχικά ο. Παντελίδης είπε ότι «Το Άλμα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Ένας στενός συνεργάτης του προέδρου του Άλματος, ο κ. Χασαπόπουλος, είπε ότι ορισμένα μέλη του Άλματος θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή. Είπε ότι ορισμένα μέλη του Άλματος είχαν ερευνηθεί στο παρελθόν και υπήρξε θέμα διασπάθισης».

Συμπλήρωσε λέγοντας ότι «Και θέτω αυτό το ερώτημα δημόσια, γιατί δεν είναι δυνατόν κάποια κόμματα να νομίζουν ότι μπορούν να καταγγέλλουν τα πάντα και εγώ θέτω αυτό το ερώτημα: Σε ποιους αναφέρεται ο κ. Χασαπόπουλος; Ποιοι, σύμφωνα με τον κ. Χασαπόπουλο, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή; Για ποιους υπήρξε θέμα διασπάθισης χρήματος από ελέγχους που έγιναν στο παρελθόν; Και δε μιλάμε για ένα τυχαίο μέλος του Άλματος. Μιλάμε για στενό συνεργάτη του κ. Μιχαηλίδη. Για ποιον ακριβώς πρόκειται;»

Δείτε ολόκληρο το βίντεο με τα σχόλια του κ. Παντελίδη εδώ:

