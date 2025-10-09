Στην ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου–Ιρλανδίας στον τομέα της γεωργίας επικεντρώθηκε η επίσημη επίσκεψη της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, στην Ιρλανδία, μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Μάρτιν Χέιντον.

Συμφωνήθηκε, παράλληλα, από κοινού η προώθηση υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης στους τομείς της αγροτικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, σε δηλώσεις της, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή της με τον Ιρλανδό Υπουργό ομόλογό της έχουν αποφασίσει την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης, το οποίο, όπως είπε, θα «βασίζεται στις καλές πρακτικές που εφαρμόζει το ιρλανδικό Υπουργείο και οι οποίες μπορεί να υιοθετηθούν και στην Κύπρο».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιρλανδία είναι μια χώρα που έχει εξαγωγικό προσανατολισμό στα αγροδιατροφικά της προϊόντα», σημείωσε, προσθέτοντας πως «το 90% των αγροδιατροφικών προϊόντων εξάγονται».

Όπως ανέφερε, «υπάρχει μια σειρά από καλές πρακτικές τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε και να υιοθετήσουμε στην Κύπρο, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών και των αγροτισσών, όσο και στον τρόπο συνεργασίας με τα ερευνητικά κέντρα».

Αναφερόμενη στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Υπουργός σημείωσε ότι έχουν συζητήσει για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η ξεκινά από τον Ιανουάριο.

«Η Ιρλανδία είναι η προεδρία που θα ακολουθήσει την Κυπριακή και, όπως και εμείς, έχει ως βασική της προτεραιότητα την ολοκλήρωση των συζητήσεων που αφορούν την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027», πρόσθεσε σχετικά.

Επεσήμανε ότι στόχος «είναι η στενή συνεργασία και με την Ιρλανδία για να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, γιατί προτεραιότητά μας είναι φυσικά η στήριξη των αγροτών».

«Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των κρατών μελών αφού έχουμε ως κοινούς στόχους: Την ενίσχυση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέσα σε ένα πλαίσιο που θα μπορεί να δίνει στους αγρότες τα χρηματοδοτικά αλλά και τα νομοθετικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κρίσεις τις οποίες έχουν απέναντί τους», είπε.

Η Υπουργός, κατά τη συνάντηση με τον ομόλογό της, απηύθυνε πρόσκληση προκειμένου να επισκεφθεί την Κύπρο τους αμέσως επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Δουβλίνο, η Υπουργός επισκέφθηκε το Teagasc Grange Research Centre, τον Εθνικό Οργανισμό Αγροτικής Έρευνας , Καινοτομίας και διάδοση της γνώσης της Ιρλανδίας, καθώς και πρότυπες φάρμες του δικτύου του, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γεωργούς και κτηνοτρόφους.

«Οι επαφές επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή εμπειριών για την εκπαίδευση, τα συμβουλευτικά συστήματα και την καινοτομία, αλλά και στις κοινές προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, όπως η ανανέωση των γενεών, οι περιβαλλοντικές πιέσεις και το υψηλό κόστος παραγωγής αλλά και βέλτιστες πρακτικές και μοντέλα εύκολης αναπροσαρμογής των καλλιεργητικών πρακτικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και του θεσμικού πλαισίου», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο των επαφών με το Teagasc, αποφασίστηκε η προοπτική συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής εκπαίδευσης, της ψηφιακής γεωργίας, της ανάπτυξης μικρών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και της κατάρτισης, προστίθεται.

Η Υπουργός είχε συνάντηση στα γραφεία του Bord Bia – Irish Food Board, όπου ενημερώθηκε για την οργάνωση του ιρλανδικού μοντέλου υποστήριξης των επιχειρήσεων και των παραγωγών καθώς και τις στρατηγικές προώθησης των ιρλανδικών αγροδιατροφικών προϊόντων και τα εργαλεία εξωστρέφειας που στηρίζουν τους παραγωγούς και τις εξαγωγές.

«Η συνεργασία Κύπρου–Ιρλανδίας στοχεύει στην αξιοποίηση γνώσης και εμπειρίας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας του κυπριακού πρωτογενούς τομέα», σημειώνεται.

Η Ιρλανδία αποτελεί πρότυπο χώρας στην εφαρμογή του μοντέλου AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System), που συνδέει την έρευνα, την εκπαίδευση και τους γεωργούς, αποδεικνύοντας πως η συνεργασία κράτους, επιστήμης και παραγωγού είναι το κλειδί για μια πιο ανθεκτική και σύγχρονη γεωργία.

Την Υπουργό στην Ιρλανδία συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Γρηγορίου, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ιρλανδία, Λούης Τηλεμάχου, και ο Επικεφαλής του Γραφείου της, Μάριος Αδαμίδης.