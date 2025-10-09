Σε μια εποχή στην οποία οι ενεργειακές προκλήσεις και η προσπάθεια μετάβασης σε μια πιο πράσινη, ψηφιακή οικονομία, Κύπρος και Ελλάδα καλούνται να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συνεργασία τους σε οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στο «Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας», που διεξάγεται στην Αθήνα, ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας, από την ενέργεια, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πνευματική ιδιοκτησία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και το εμπόριο, μέσα από την οποία ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και διαμορφώνουν στρατηγικές συμμαχίες.

«Απώτερος στόχος μας ασφαλώς, να καταστήσουμε τις κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και πιο εξωστρεφείς, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις συνέργειες που μας προσφέρουν η γεωστρατηγική μας θέση και το υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε», σημείωσε ο κ. Παπαναστασίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές και υπενθύμισε ότι εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο εξαγωγικό προορισμό κυπριακών προϊόντων μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την πρώτη χώρα στις εισαγωγές προς την Κύπρο. «Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος που απορρέει από τις οικονομικές μας σχέσεις», τόνισε.

Ο Υπουργός Εμπορίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στην ανάγκη ενίσχυσής της, λέγοντας ότι «οι γυναίκες επιχειρηματίες συνεισφέρουν ουσιαστικά στην καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τις επιτυχίες και την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια να αποτελούν κινητήρια δύναμη». Υπογράμμισε, επίσης, ότι το Υπουργείο υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Σχεδίων Χορηγιών που ενισχύουν τη ρευστότητα, διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κι ενθαρρύνουν την καινοτομία.

«Για την Προγραμματική Περίοδο 2021–2027, αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους άνω των €500 εκατομμυρίων, εκ των οποίων περισσότερα από €200 εκατομμύρια προορίζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων», είπε.

Ενημέρωσε ότι μόνο μέσω του Σχεδίου Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια, έχουν ήδη στηριχθεί 785 νέοι επιχειρηματίες, εκ των οποίων 386 γυναίκες.

«Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί, στο πλαίσιο του Σχεδίου, χορηγίες που ξεπερνούν τα €12 εκατομμύρια, ενώ αναμένεται πως μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε ο κ. Παπαναστασίου.