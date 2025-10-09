Στη δημόσιοτητα δόθηκε το βιογραφικό σημείωμα του νέου νέου Αρχηγού Ε.Φ Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Αυτούσιο το βιογραφικό σημειώμα:

Ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, με καταγωγή από τη Σάμο, γεννήθηκε το 1967 στην Κομοτηνή.

Εισήλθε το 1984 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1988 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού.

Ως κατώτερος αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες Εκστρατείας του Όπλου του, με καθήκοντα Διμοιρίτη και Διοικητή Λόχου, καθώς και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ως Διμοιρίτης.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του, καθώς και στο Σχολείο Νατοϊκής Ορολογίας.

Το 2004 φοίτησε στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και το 2013 στη Σχολή Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, ως ανώτερος αξιωματικός, τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής σε Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και υπηρέτησε ως επιτελής στην 79 ΑΔΤΕ, στην 7η Μ/Κ ΤΑΞ και στο ΓΕΣ.

Το 2008 ανέλαβε τη διοίκηση του 239 Μ/Κ ΤΠ, ενώ το 2012 τοποθετήθηκε Επιτελάρχης στην 79 ΑΔΤΕ (Σάμος).

Το 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 2016.

Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α1).

Το 2019 ανέλαβε τη Διοίκηση της 80 ΑΔΤΕ (Κως).

Το 2020 τοποθετήθηκε Διευθυντής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Β2).

Το 2021 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ (Ρόδος).

Το 2022 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα Υποδιοικητή της ΑΣΔΕΝ.

Το 2023 τοποθετήθηκε στο ΓΕΣ ως Διευθυντής Α΄ Κλάδου.

Το 2024 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε Διοικητής της ΑΣΔΕΝ.

Στις 9 Οκτωβρίου 2025, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Στον Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας.

Είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Καλογραία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και έχει δύο παιδιά:

Κωνσταντίνα, απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών

Γιώργο, φοιτητή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ/Σταυροβούνι: Η τελετή παράδοσης παραλαβής του νέου Αρχηγού Ε.Φ