Καθήκοντα αναλαμβάνει από σήμερα ο αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο νέος Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Η τελετή παράδοσης παραλαβής γίνεται στο Στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη», στο Σταυροβούνι.

Ο Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου γεννήθηκε το 1967, στην Κομοτηνή. Εισήλθε το 1984 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1988 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Πεζικού. Το 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο.

Νωρίτερα το πρωί, ο νέος αρχηγός της ΕΦ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ μέσω της βέλτιστης και ορθολογικής αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων που μας διατίθενται».

«Έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική διοίκηση θα εργαστώ αδιάκοπα για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των καθηκόντων μου», υπογράμμισε ο κ. Θεοδώρου.

