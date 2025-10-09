Η συνεχής αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνηση μας, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης, την Πέμπτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, του νέου Αρχηγού της ΕΦ, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος διαδέχεται στην ηγεσία της ΕΦ, τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Απευθυνόμενος στον νέο Αρχηγό της ΕΦ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της ΕΦ με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια στα υψηλά σας καθήκοντα».

Ανέφερε ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία και υπηρεσία του κ. Θεοδώρου αλλά και οι διακρίσεις του «είναι τεκμήρια της κατάρτισης αλλά και της ικανότητας σας».

«Το γεγονός ότι υπηρετήσατε ξανά στην Κύπρο ως επικεφαλής της τιμημένης ΕΛΔΥΚ σας καθιστά ακόμη καλύτερο γνώστη των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας και των προκλήσεων που καλείστε να διαχειριστείτε», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον απελθόντα Αρχηγό, Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ευχαρίστησε για την άψογη και άριστη συνεργασία που είχαν και "για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό με τον οποίο υπηρέτησε την ύψιστη σημασία προσπάθεια για αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας της ΕΦ».

Από την πλευρά του ο νέος αρχηγός της ΕΦ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ μέσω της βέλτιστης και ορθολογικής αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων που μας διατίθενται».

«Έχοντας ως γνώμονα την ανθρωποκεντρική διοίκηση θα εργαστώ αδιάκοπα για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των καθηκόντων μου», υπογράμμισε ο κ. Θεοδώρου.

Ο νέος Αρχηγός της ΕΦ διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να εκτελέσει «με συνέπεια και αφοσίωση» το έργο που του έχει ανατεθεί, «έχοντας απόλυτη επίγνωση της ύψιστης τιμής που μου επιφυλάχθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας να μου ανατεθούν τα καθήκοντα του Αρχηγού της ΕΦ αλλά και του χρέους που απορρέει από αυτή έναντι του κυπριακού λαού».

Ανέφερε ότι γνωρίζει πως «στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, ούτε υφίσταται οποιαδήποτε περίοδος ανοχής ή μετάβασης».

«Δεν δικαιούμαστε να ολιγωρήσουμε, να υστερήσουμε, να φανούμε μικροί απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδώρου διαβεβαίωσε ότι «εργαζόμενος εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τις πολιτικές σας κατευθύνσεις και σε αγαστή συνεργασία με τους επικεφαλής όλων των συνιστωσών ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ μέσω της βέλτιστης και ορθολογικής αξιοποίησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων που μας διατίθενται».

Τέλος, ο νέος Αρχηγός της ΕΦ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «με την βοήθεια του Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, προστάτιδας της ΕΦ, το αποτέλεσμα θα είναι το προσδοκώμενο».

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε μια χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή από ξένα στρατεύματα η αλλαγή ηγεσίας στην Εθνική Φρουρά είναι πράξη πρωτεύουσας σημασίας» και «για αυτό και η σημερινή τελετή διαβεβαίωσης του νέου αρχηγού της ΕΦ δεν είναι απλά μία τελετή, αλλά συνιστά ορόσημο στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας».

Καλωσορίζοντας στην Κύπρο το νέο αρχηγό της ΕΦ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «αναλαμβάνει τα πολύ απαιτητικά καθήκοντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διαφύλαξη του ύψιστου αγαθού της ασφάλειας και την προάσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Ο Στρατηγός Θεοδώρου διαδέχεται τον Στρατηγό Γεώργιο Τσιτσικώστα, ο οποίος τίμησε τον όρκο του και την στολή του», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον κ. Τσιτσικώστα «για την άψογη και άριστη συνεργασία» που είχαν αλλά «και για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό με τον οποίο υπηρέτησε την ύψιστη σημασία προσπάθεια για αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας της ΕΦ».

«Επί αρχηγίας του Στρατηγού Τσιτσικώστα προωθήθηκαν αρκετές μεταρρυθμίσεις στην Εθνική φρουρά, ενώ πολύ σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, στην ανάδειξη του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας, της φήμης και της θέσης των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ενδεικτικά ότι «το 2023 ήταν ο πρώτος αρχηγός της ΕΦ» που συμμετείχε στο συνέδριο Ευρωπαϊκών Χωρών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εταιρικής συνεργασίας μετά την επικύρωση της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εν λόγω πρόγραμμα.

Απευθυνόμενος στον νέο Αρχηγό της ΕΦ, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η πολιτεία σας εμπιστεύεται τα ηνία της ΕΦ με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια στα υψηλά σας καθήκοντα».

«Η μέχρι σήμερα εμπειρία σας, η μέχρι σήμερα υπηρεσία σας, οι διακρίσεις σας, είναι τεκμήρια της κατάρτισης αλλά και της ικανότητας σας», υπογράμμισε.

Ανέφερε πως το γεγονός ότι υπηρέτησε ξανά στην Κύπρο «ως επικεφαλής της τιμημένης ΕΛΔΥΚ σας καθιστά ακόμη καλύτερο γνώστη των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας και των προκλήσεων που καλείστε να διαχειριστείτε».

Πρόσθεσε ότι «εδώ και 51 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει εδαφικά ακρωτηριασμένη, εξαιτίας της παράνομης κατοχής του 37% της επικράτειας της από τα τουρκικά επαναλαμβάνω κατοχικά στρατεύματα».

«Πέραν της ευθύνης επιτήρησης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, έκτασης σχεδόν 200 χιλιομέτρων, η Εθνική Φρουρά καλείται να συνδράμει στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, ως το εγγύτερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας που μαστίζεται από συρράξεις και κρίσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρίνεται σε ανθρωπιστικές και άλλες αποστολές που προϋποθέτουν επάρκεια και ετοιμότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «η συνεχής αναβάθμιση της ΕΦ και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη διακυβέρνηση μας, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE της ΕΕ που προνοεί για την Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποσό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, την προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ, μέσω των προγραμμάτων Excess Defense Articles (EDA) και Foreign Military Sales (FMS), την αξιοποίηση της πολύ υποσχόμενης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, όπως της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης».

Επίσης, είπε ότι πέραν των όσων ανέφερε, «σημαντικότερα όλων είναι τα αισθήματα της εκτίμησης και του σεβασμού, με τα οποία ο κυπριακός λαός περιβάλλει την ηγεσία και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς».

«Σας καλώ να έχετε ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, μεριμνώντας για την ευημερία και την ηθική ενδυνάμωση των γυναικών και των ανδρών της ΕΦ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η ισχύς της δύναμης δεν απορρέει μόνο από τα οπλικά συστήματα και τα επιχειρησιακά σχέδια, αλλά πρωτίστως εκπηγάζει από τις αξίες που πρεσβεύει ο επικεφαλής ενός Σώματος στο οποίο οι πολίτες εμπιστεύονται τα παιδιά τους».

«Την αφοσίωση, την πειθαρχία, την ακεραιότητα και κυρίως τη συναίσθηση της ευθύνης», όπως είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι προσβλέπει στην συνεργασία, στη συνεργασία του κ. Θεοδώρου «με όλους τους θεσμούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, προκειμένου να διασφαλίσουμε τον κοινό στόχο, την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής της Κυβέρνησης στα κρίσιμα ζητήματα της άμυνας και της ασφάλειας της πατρίδας μας, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, στο δίκαιο και στις θεμελιώδεις αξίες της Δημοκρατίας».

Ανέφερε ότι ο Υπουργός Άμυνας, η Κυβέρνηση στο σύνολό της και ο ίδιος προσωπικά «θα είμαστε αρωγοί σε κάθε σας προσπάθεια».

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο Αρχηγό της ΕΦ και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο κ. Θεοδώρου θα ανταποκριθεί «επάξια στην πολύ δύσκολη αποστολή» του.

Πηγή: ΚΥΠΕ