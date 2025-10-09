Στο Συνέδριο της Ανωτάτου Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Αθήνα, θα απευθύνει χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, η οποία μεταβαίνει στην ελληνική πρωτεύουσα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, με θέμα την αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας, ανταποκρινόμενη σε σχετική πρόσκληση της Ομοσπονδίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής θα παραστεί εξάλλου, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εβδομήντα χρόνων από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, κατά την οποία η ΑΠΟΕΑ θα τιμήσει στο πρόσωπο της κ. Έλλης Χριστοδουλίδου τη συμβολή των Ελληνοκυπρίων Γυναικών στον αγώνα. Η κ. Χριστοδουλίδου θα παραστεί στην τελετή για να παραλάβει τη διάκριση.

Η Πρόεδρος της Βουλής θα επιστρέψει στην Κύπρο, το απόγευμα του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης: Ο ΠτΔ δέχθηκε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή

Πηγή: ΚΥΠΕ