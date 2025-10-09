Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών κ. Κώστα Καδή.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Καδής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του ιδίου και της ομάδας του στην Κύπρο πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ενίσχυσης της συλλογικής τους εργασίας και ανταλλαγής ιδεών σχετικά με την πορεία των εργασιών της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ο κ. Καδής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση, και τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, σε χώρους συναφείς με την αλιεία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών πρόσθεσε ότι έχει συγκροτηθεί μια ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εξετάζουμε ζητήματα που αφορούν όλα τα κράτη μέλη [της Ευρωπαϊκής Ένωσης] με μεγάλη προσοχή, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και ενήμερα για θέματα που αφορούν στην Κύπρο.»

