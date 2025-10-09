Με μια ιστορική απόφαση, επιτυγχάνοντας μάλιστα ευρύτατη συναίνεση, με το εντυπωσιακό ποσοστό 81%, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Έκθεση του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο δίκαιο, απλό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Έκθεση υπό τον τίτλο «Ο ρόλος των απλών φορολογικών κανόνων και του φορολογικού κατακερματισμού στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», που φέρει τη «σφραγίδα» της Κύπρου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και προβλέπει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, την Κλιματική Ουδετερότητα και την Καθαρή Ανάπτυξη, Wopke Hoekstra, εξήρε το έργο του κ. Χατζηπαντέλα, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό», αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση περιλαμβάνει σειρά προτάσεων για την απλοποίηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Η εφαρμογή τους αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης, το οποίο για τις ΜμΕ εκτιμάται ότι φτάνει περίπου το 30% των καταβληθέντων φόρων.

Παράλληλα, οι προτάσεις διευκολύνουν τις κυβερνήσεις στη βελτίωση της φορολογικής είσπραξης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των κρατών μελών ως επενδυτικούς προορισμούς και προάγοντας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στην έκθεση ενσωματώθηκαν σημαντικές προτάσεις οργανωμένων φορέων από την Κύπρο, διασφαλίζοντας ότι προσμετρώνται οι ιδιαιτερότητες μικρών οικονομιών όπως της Κύπρου.

Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ο κ. Χατζηπαντέλα ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές ομάδες που συμμετείχαν εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις και στήριξαν το τελικό κείμενο.

«Η ευρεία στήριξη αποδεικνύει ότι, παρά τις διαφορές μας, μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέδειξε.

Όπως τόνισε ο Ευρωβουλευτής, «η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα απλό, σύγχρονο και λειτουργικό φορολογικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα προσελκύει επενδύσεις και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηπαντέλα, ένα προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη στήριξη της εσωτερικής αγοράς και για τη διασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά διασυνοριακά, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες εξήραν το έργο του κ. Χατζηπαντέλα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έκθεσης για ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και λειτουργικό φορολογικό πλαίσιο σε όλη την ΕΕ.











