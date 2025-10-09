Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαρακτήρισε «άστοχη και ανιστόρητη» την αναφορά της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία επιχείρησε να αιτιολογήσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η τουρκική εισβολή του 1974, όπως και η συνεχιζόμενη κατοχή, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα μέσω ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το κόμμα υπενθυμίζει πως διεθνώς καμία χώρα δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν της Τουρκίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί ότι η διοίκηση στα κατεχόμενα αποτελεί υποτελή διοίκηση της Τουρκίας, που προέκυψε από την παράνομη εισβολή.

Ο ΔΗΣΥ καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε όλα τα αναγκαία διπλωματικά διαβήματα απέναντι στις απαράδεκτες αυτές δηλώσεις.

