Στο επίκεντρο νέων ερωτημάτων για τη διαχείριση, τη διαφάνεια και την ευθύνη στον τομέα της υγείας βρέθηκε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τομές στα Γεγονότα».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο κ. Δίπλαρος τόνισε πως «τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν περιποιούν τιμή σε κανένα» και υπογράμμισε ότι «πρέπει όλους όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα υγείας να μας προβληματίσουν». Όπως σημείωσε, το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) αποτελεί «τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση», όμως χρειάζεται συνεχή στήριξη, εποπτεία και έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

«Αν δεν εντοπίσουμε και δεν διορθώσουμε τα προβλήματα, θα φτάσουμε σε σημείο να λέμε ότι κατέρρευσε ένα σύστημα για το οποίο όλοι περηφανευόμασταν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι άλλη από τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας επεσήμανε ότι η διαφάνεια «ενοχλεί, και δεν θα έπρεπε να ενοχλεί». Αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν αξιολογότατοι, πολύ δυνατοί γιατροί στον δημόσιο τομέα», τόνισε ωστόσο ότι «δεν μπορούν όσοι είναι επιφορτισμένοι με εφημερίες να ρίχνουν το μπαλάκι των ευθυνών σε συναδέλφους τους».

Για να διασφαλιστεί η λογοδοσία, πρότεινε την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης των περιστατικών: «Να καταγράφεται η ώρα και η ημερομηνία που ένας ασθενής επισκέπτεται το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και ποιος γιατρός τον έχει παραλάβει. Η πρόσβαση να γίνεται εντός του νοσοκομείου και όχι τηλεφωνικώς. Μόνο έτσι θα ξέρουμε ποιος εξέτασε ποιον και πότε».

«Αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση από την εκτελεστική εξουσία και από εμάς στη νομοθετική, λυπάμαι, αλλά μετά από μερικά χρόνια θα πούμε ότι πτωχεύσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δίπλαρος υπογράμμισε πως «ο φορολογούμενος πολίτης και οι εργοδότες καταβάλλουν σημαντικά ποσά κάθε μήνα για το ΓΕΣΥ» και ότι «παρά ταύτα, υπάρχουν λίστες αναμονής, φαινόμενα προχειρότητας και μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγών που θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Υγείας, «όχι για να αλλάξει η φιλοσοφία ή η αρχιτεκτονική του ΓΕΣΥ, αλλά για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του». Όπως είπε, «τα μηνύματα που έρχονται δείχνουν ότι η βιωσιμότητα του συστήματος διακυβεύεται» και διερωτήθηκε: «Αν είναι βιώσιμο μέχρι το 2030 ή το 2031, τι θα γίνει μετά;».

Τέλος, επισήμανε πως, παρά τα προβλήματα, «τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ και άντεξαν στην πανδημία». Ωστόσο, εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι «υπάρχουν γιατροί που πληρώνονται από τον ΟΚΥπΥ και δεν καταχωρούν καν τις ιατρικές πράξεις τους, στερώντας έτσι πόρους από τον ίδιο τον οργανισμό».

«Αυτό δείχνει ότι κάποιοι δεν έχουν συναίσθηση του ρόλου τους και ότι δεν υπάρχει λογοδοσία. Αν θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν αρκούν οι πειθαρχικές έρευνες εκ των υστέρων. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον ασθενή και με δημόσια νοσηλευτήρια που πρέπει να αντέξουν τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί έξω», κατέληξε ο Ευθύμιος Δίπλαρος.