Τα ζητήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες συζήτησε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), Αννίτα Δημητρίου, σε συνάντηση που είχε την Τρίτη με τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, στα γραφεία του κόμματος. Η κ. Δημητρίου συνοδευόταν από Βουλευτές και συνεργάτες της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τις πολύτεκνες οικογένειες, με έμφαση στην αύξηση του κόστους ζωής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη η φορολογική μεταρρύθμιση να γίνει πιο ουσιαστική για τις οικογένειες.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η ανταλλαγή απόψεων με τους πολύτεκνους είναι πάντοτε πολύτιμη, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα του ΔΗΣΥ οι οικογένειες με παιδιά και φοιτητές. «Και αυτό γιατί, όπως είπε, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας και να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή», προστίθεται.

Αναφέρθηκε εκτενώς στα κύρια μέτρα που προτείνει ο ΔΗΣΥ, τα οποία είναι η στοχευμένη αύξηση του επιδόματος τέκνου, η ενίσχυση και βελτίωση της φοιτητικής χορηγίας, η αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να καλυφθεί μεγαλύτερο φάσμα οικογενειών της μεσαίας τάξης, καθώς και η διατήρηση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πορεύεται με ορθολογισμό και σοβαρότητα, μακριά από αστόχευτες ή λαϊκίστικες πολιτικές. Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα επιπρόσθετο εργαλείο στοχευμένης και ουσιαστικής παρέμβασης», είπε η κ. Δημητρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οπως αναφέρεται, από την πλευρά της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων επισημάνθηκε ότι η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως το δημογραφικό και η επιβίωση των πολύτεκνων οικογενειών. «Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών, με σειρά εισηγήσεων για βελτίωση των προνοιών της φορολογικής μεταρρύθμισης καθώς και των επιδομάτων τέκνου, πολύτεκνης μάνας και φοιτητικής χορηγίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ