Την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων στην Αν. Μεσόγειο για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, με αφορμή τα νέα ευρήματα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ανέδειξε με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ - S&D) στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στην παρέμβασή του ο κ. Μαυρίδης ανέφερε:

«Νέα ευρήματα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυξάνουν τις δυνατότητες των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατ. Μεσογείου. Επανειλημμένα, έχουμε υποστηρίξει από αυτό το βήμα ότι αυτά τα κοιτάσματα, ως εγχώριες πηγές ενέργειες της ΕΕ, παρέχουν μοναδικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια μας για απεξάρτηση από τρίτους και για ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε».

Στην συνέχεια, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας ως παραβάτη του Διεθνούς Δικαίου και επεκτατιστή, που όμως αξιωματούχοι της ΕΕ αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για ρόλο στην Ευρωάμυνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Απαιτείται προάσπιση του Διεθνούς Δικαίου ενάντια στην επεκτατική Τουρκία, η οποία παρεμποδίζει τις νόμιμες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της Ελλάδας. Μόλις χθες ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών εκτόξευσε νέες απειλές πολέμου κατά κρατών της ΕΕ. Ωστόσο, στην Ανατ. Μεσόγειο κρίνονται τα ευρωπαϊκά ζωτικά μας συμφέροντα αλλά και οι αξίες μας. Κι η στάση του καθενός μας φανερώνει ποιος πιστεύει σε αυτές τις αξίες και ποιος απλώς υποκρίνεται».