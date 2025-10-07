Την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων συζήτησε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, μαζί με τον Πρέσβη της Τσεχίας στην Κύπρο, Vladimir Němec, κατά τη σημερινή τους συνάντηση, η οποία έγινε επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας του κ. Němec στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον κ. Němec για την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Πρεσβείας της Τσεχίας στη διάρκεια της θητείας του και για την ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Τσεχίας και κατ’ επέκταση των δύο κοινοβουλίων.

Επισημαίνεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την εκτίμησή της για τη στάση αρχών και τη διαχρονική στήριξη της Τσεχίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Από πλευράς του, ο Πρέσβης της Τσεχίας εξέφρασε την εκτίμησή του για την εξαιρετική συνεργασία του με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας τη βούληση και την πρόθεσή του να συνεχίσει να συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων και των ανταλλαγών μεταξύ των κοινοβουλίων Τσεχίας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα», σημειώνεται. «Ο κ. Němec επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών της χώρας του όσον αφορά στο Κυπριακό και στις προσπάθειες επίλυσής του, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ, ευχόμενος την επανένωση της Κύπρου», προστίθεται.

«Ακολούθως, ο Πρέσβης της Τσεχίας ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του, μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την 1η Ιανουαρίου 2026», καταλήγει η ανακοίνωση.