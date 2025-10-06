Το ΣΙΓΜΑ άνοιξε απόψε και επίσημα το μεγάλο κεφάλαιο των βουλευτικών εκλογών.

Η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση είχε ολοκληρωθεί και, στην ειδική εκπομπή με τον Χρύσανθο Τσουρούλλη, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει την πλήρη εικόνα των πολιτικών τάσεων, των προθέσεων ψήφου και των μηνυμάτων των πολιτών.

Η δημοσκόπηση κατέδειξε μεταξύ άλλων ποιο κόμμα προηγείται, πού καταγράφονταν οι κρίσιμες ανατροπές και και ποιοι παράγοντες δείχνουν να καθορίζουν τη στάση των ψηφοφόρων.

Δείτε η δημοσκόπηση:

Ταυτότητα έρευνας

Κατεύθυνση της χώρας

Ικανοποίηση από το έργο του Προέδρου

Κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική

Δημοτικότητα Προέδρου της Δημοκρατίας

Δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών

Σημαντικότητα βουλευτικών εκλογών

Πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέξουν κόμμα

Δεύτερο κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέξουν κόμμα

Υπάρχει ή όχι κόμμα που σας εκφράζει σε μεγάλο βαθμό;

Πόσο εκφράζει το κόμμα που ψηφίζουν σήμερα

Πιθανότητα να ψηφίσουν κόμμα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα

Πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα

Βεβαιότητα ψήφου στις βουλευτικές

Βεβαιότητα ψήφου ανά κόμμα

Πρόθεση ψήφου εάν οι βουλευτικές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή

Πρόθεση ψήφου στα έγκυρα

Τι ψηφίζουν όσοι αισθάνονται οργή

Συσπειρώσεις κομμάτων

Κύριες μετακινήσεις

Τι ψήφισαν το 2021 οι αναποφάσιστοι

Άλμα - Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι του

